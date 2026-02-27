Ejército derriba dron de CBP; cierran espacio aéreo en Fort Hancock, Texas

El ejército derribó con un láser un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según informaron miembros del Congreso, lo que llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a ampliar el cierre del espacio aéreo cerca de Fort Hancock, en la frontera entre EE.UU. y México.

De acuerdo con legisladores demócratas, el Departamento de Defensa habría empleado un “sistema antiaéreo no tripulado de alto riesgo” para neutralizar la aeronave. El incidente provocó la activación de restricciones temporales de vuelo (TFR) en la zona, aunque la FAA indicó que las operaciones comerciales no resultaron afectadas.

La agencia aeronáutica señaló que el espacio aéreo sobre Fort Hancock ya tenía limitaciones previas, pero que estas fueron ampliadas la noche del jueves por razones especiales de seguridad. En su NOTAM, aviso esencial para el personal de vuelo, la FAA estableció que ningún piloto podrá operar aeronaves en las áreas cubiertas por la restricción.

Cierran espacio aéreo en Fort Hancock

Según la alerta oficial, la medida inició el 27 de febrero de 2026 a las 01:30 y permanecerá vigente hasta el próximo 24 de junio. Las operaciones urgentes, como vuelos médicos o misiones de búsqueda y rescate, podrán coordinarse con el Centro de Albuquerque.

Los representantes demócratas Rick Larsen, Bennie Thompson y Andre Carson criticaron en un comunicado conjunto la actuación del gobierno y señalaron que meses atrás advirtieron sobre la falta de coordinación entre el Pentágono, el Departamento de Seguridad Nacional y la FAA.

“No nos cabe en la cabeza la noticia de que, según se informa, el Departamento de Defensa derribó un dron de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando un sistema de alto riesgo para contrarrestar aeronaves no tripuladas”, indicaron.

“Ahora estamos viendo el resultado de su incompetencia”, precisaron.

La senadora Tammy Duckworth, integrante de mayor rango del Subcomité de Aviación del Senado, calificó la situación de “alarmante” y pidió una investigación exhaustiva e independiente.

Se trata del segundo cierre del espacio aéreo en Texas en febrero relacionado con el uso de láseres. El 11 de febrero, la FAA suspendió temporalmente los vuelos en el Aeropuerto Internacional de El Paso tras otro operativo en la zona.

Hasta el momento, ni el Departamento de Defensa ni la CBP han respondido a solicitudes de comentarios.

