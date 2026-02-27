Jeanne Hengemuhle hace historia al convertirse en la primera mujer al frente de la Policía Estatal de Nueva Jersey

Por primera vez en más de un siglo, la Policía Estatal de Nueva Jersey tendrá a una mujer como máxima autoridad. La gobernadora Mikie Sherrill anunció la nominación de la teniente coronel Jeanne Hengemuhle como nueva superintendente del cuerpo, convirtiéndola también en la primera persona abiertamente gay en liderar la institución en sus 104 años de historia.

De acuerdo a CBS News, Hengemuhle, veterana con 26 años de servicio en la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP, por sus siglas en inglés), asumió este jueves como superintendente interina mientras espera la confirmación del Senado estatal. Sale del retiro, tras haberse ido en 2024 con el rango de teniente coronel, para ponerse al frente de una fuerza de aproximadamente 3,000 a 3,300 oficiales encargados de patrullar autopistas, apoyar a departamentos locales y liderar investigaciones en todo el estado.

“Es un honor responder nuevamente al llamado de proteger y servir al estado de Nueva Jersey”, expresó Hengemuhle en un comunicado. “Conozco de primera mano el papel crítico que desempeñan nuestros troopers en la construcción de alianzas comunitarias sólidas y en la protección de nuestros residentes frente a posibles amenazas”, agregó.

El anuncio de Sherrill marca un punto de inflexión para una agencia que, a lo largo de su historia, ha enfrentado desafíos significativos. En 1999, la Policía Estatal fue acusada de prácticas de perfilamiento racial durante paradas de tráfico, lo que derivó en un decreto de consentimiento federal que se extendió durante una década.

Más recientemente, en 2024, 2 informes estatales cuestionaron los procesos internos de reclutamiento, contratación y ascensos dentro del departamento. Las evaluaciones también señalaron problemas en la gestión de denuncias de mala conducta y represalias, y criticaron la oficina de asuntos internos por presuntas prácticas desiguales.

Aunque Hengemuhle no ha detallado públicamente sus prioridades inmediatas, su trayectoria sugiere que la modernización institucional y la profesionalización podrían ocupar un lugar central en su gestión. Durante su carrera fue comandante de la rama administrativa de la NJSP, donde supervisó estrategias de reclutamiento, desarrollo de personal y capacitación.

La gobernadora Sherrill destacó precisamente esa experiencia al presentar su nominación. “Jeanne Hengemuhle es una servidora pública dedicada con décadas de experiencia en la Policía Estatal”, afirmó. “Entiende no solo las responsabilidades del cargo, sino también el profundo deber de servir y proteger a nuestras comunidades cada día”.

Amplio respaldo institucional y sindical

El nombramiento ha sido recibido con apoyo tanto dentro como fuera de la agencia. Los líderes de las 3 principales asociaciones laborales de la Policía Estatal enviaron una carta respaldando su designación.

Wayne Blanchard, presidente de la State Troopers Fraternal Association, recordó que Hengemuhle fue instructora en la academia cuando él era recluta en Sea Girt. Según relató, demostró “gran cuidado y compasión” hacia los aspirantes, sin dejar de inculcar disciplina y profesionalismo.

Por su parte, la fiscal general interina, Jennifer Davenport, elogió a la nueva superintendente al señalar que ha dedicado su carrera a hacer de Nueva Jersey un estado más seguro. “Su experiencia le otorga una comprensión profunda de las exigencias del cargo y de la innovación y confianza que requiere la policía moderna”, indicó.

Hengemuhle sustituye al superintendente interino, David Sierotowicz, quien ocupaba el puesto desde el 1 de enero tras el retiro de Patrick Callahan a finales de 2025. Sherrill agradeció públicamente a Sierotowicz por su liderazgo, especialmente durante 2 tormentas invernales históricas que afectaron al estado en el último mes.

Trayectoria académica y liderazgo deportivo

Originaria del condado de Bergen y actualmente residente en el condado de Middlesex, Hengemuhle es graduada de The College of New Jersey (TCNJ), donde obtuvo una licenciatura en justicia criminal y ciencias policiales y una maestría en educación.

Durante su etapa universitaria destacó como atleta. Integró durante 4 años el equipo de sóftbol de TCNJ y fue nombrada Jugadora Nacional del Año en la División III de la NCAA en su tercer año. Su desempeño deportivo le valió un lugar en el Salón de la Fama Atlética de la universidad.

Además, es egresada de la Academia Nacional del FBI (clase 254) y ha testificado ante el Congreso de Estados Unidos sobre seguridad escolar, un tema que ha cobrado especial relevancia en la última década.

Retos por delante

La llegada de Hengemuhle ocurre en un contexto de creciente escrutinio público sobre las prácticas policiales en todo el país. En estados vecinos como Nueva York y Nueva Jersey, la discusión sobre transparencia, diversidad y rendición de cuentas continúa siendo prioritaria para legisladores y comunidades.

Para residentes del área triestatal, incluidos muchos neoyorquinos que viajan a diario por las autopistas de Nueva Jersey, el liderazgo de la Policía Estatal tiene impacto directo en la seguridad vial y en la coordinación interestatal en casos criminales.

Aunque aún debe ser confirmada por el Senado estatal, la designación de Hengemuhle ya es vista como un hito simbólico y práctico: representa una apertura histórica en una institución tradicionalmente liderada por hombres y envía una señal sobre la evolución de las fuerzas del orden en el estado.

“Me esforzaré por liderar con los valores fundamentales de honor, deber y fidelidad”, afirmó la nueva superintendente. Con ese mensaje, inicia una nueva etapa para la Policía Estatal de Nueva Jersey, bajo una dirección que promete experiencia, continuidad y, potencialmente, cambios estructurales en una agencia clave para la seguridad regional.

