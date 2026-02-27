Pelea mortal entre hermanos: balacera y golpes en hogar en NJ

Una discusión entre dos hermanos dentro de su casa en Nueva Jersey se convirtió en una pelea física antes de que uno sacara un arma de su auto y disparara al otro, causándole la muerte.

Esos detalles forman parte de una declaración jurada de causa probable que describe los cargos de asesinato y posesión de armas contra Hassan H. Sannoh, de 28 años.

El altercado verbal entre él y su hermano Ahmad Sannoh (31) comenzó el domingo al mediodía por una causa desconocida dentro de su casa en Riverside Drive, New Brunswick. Luego ambos salieron de la residencia.

Un testigo vio entonces a Hassan recuperar una mochila que contenía un objeto negro que parecía ser un arma, señaló NJ.com. Otro testigo vio al hermano mayor intentar esquivarlo mientras le disparaba varias veces, según el documento judicial.

Hassan huyó luego en su auto. Ahmad se encontraba inconsciente en el suelo de la cocina cuando llegaron los servicios de emergencia a las 12:42 p.m. y falleció a causa de sus heridas en un hospital cercano.

Su hermano menor fue arrestado y permanece en la cárcel del condado Middlesex, según los registros penitenciarios. Se programó una audiencia previa a la acusación formal para el 31 de marzo. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima que afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En noviembre Scot Thompson fue acusado de haber baleado fatalmente a sus hermanos mayores cuando se desató una pelea durante una reunión familiar en una cabaña en un viaje de caza en Nueva York. También ese mes Marlene Rodríguez, joven de 20 años, fue acusada de intentar matar a su hermanito bebé apuñalándolo en el pecho dentro de la residencia familiar en Nueva Jersey.

Previamente Rodney Johnson fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua tras declararse culpable de asesinar a su hermana menor apuñalándola repetidamente frente a su madre dentro de un apartamento en East Harlem (NYC). En octubre Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY).

En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC).

En febrero de 2025 Matthew Hertgen fue acusado de homicidio, crueldad animal y otros cargos en relación con la muerte de su hermano menor y un gato en el condado Mercer de Nueva Jersey.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En 2019 una joven hispana fue sentenciada por haber apuñalado fatalmente a su gemela durante una pelea callejera, en medio de una borrachera en Camden, Nueva Jersey.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda