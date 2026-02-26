Foca bebé aparece en plena carretera de Nueva Jersey y desata operativo policial para salvarla

Lo que comenzó como una mañana tranquila en la costa de Nueva Jersey terminó convirtiéndose en una escena inusual que pocos olvidarán. Una cría de foca fue encontrada en medio de una carretera en Harvey Cedars, un pequeño municipio del Jersey Shore que en esta época del año recibe pocos visitantes.

De acuerdo a Pix 11, el hallazgo ocurrió el martes por la mañana, cuando una persona llamó a la policía tras ver al animal acostado en plena vía, específicamente sobre Long Beach Boulevard. Contra todo pronóstico, la foca no presentaba heridas visibles, pese a encontrarse en una zona de alto tránsito vehicular.

“Cada día cuando vienes a trabajar, no sabes qué esperar”, declaró el jefe de policía de Harvey Cedars, Robert Burnaford, al describir el momento en que los oficiales llegaron al lugar.

Según las autoridades, aunque no es raro ver focas descansando en la playa durante el invierno, lo extraordinario fue la ruta que siguió esta cría. De alguna manera, el animal logró subir desde la orilla del mar hasta la parte superior de la playa, cruzar las dunas, avanzar por una calle lateral y terminar en plena avenida principal.

Harvey Cedars se ubica en Long Beach Island, una franja costera conocida por su belleza natural y su tranquilidad fuera de temporada. Sin embargo, incluso en invierno, mantiene circulación constante, lo que hacía que la presencia de la foca representara un riesgo inminente.

Mientras la policía aseguraba la zona para evitar que algún vehículo atropellara al animal, se comunicaron con el Marine Mammal Stranding Center (MMSC), la organización encargada de atender mamíferos marinos y tortugas varados en todo el estado de Nueva Jersey.

“Normalmente no quieres tocar a una foca; lo ideal es darles su espacio”, explicó Burnaford. “Pero dado que estaba en peligro, uno de nuestros empleados de obras públicas se quitó la chaqueta, envolvió a la foca y la trasladó a un lugar seguro”.

Minutos después, Jay Pagel, representante del MMSC, llegó al sitio y recogió cuidadosamente a la cría para trasladarla al centro de rehabilitación en Brigantine.

“Ahora está con nosotros y va a pasar un tiempo aquí”, explicó Pagel.

La evaluación inicial reveló que se trata de una hembra de entre 6 y 8 semanas de edad. Aunque se mostró activa y vocal, los especialistas notaron que está por debajo del peso adecuado para su desarrollo.

“Está un poco delgada para su edad; pesa prácticamente lo mismo que al nacer”, detalló Pagel. “Vamos a tratar de que gane peso y, si descubrimos otros problemas en el proceso, también los atenderemos”.

El centro señaló que la pequeña presenta signos de desnutrición, pero también indicadores positivos que generan esperanza.

“Está activa, es vocal y le da trabajo a nuestro personal cuando intentamos limpiarla o examinarla. Esas son buenas señales”, agregó Pagel. Sin embargo, advirtió que aún “no está fuera de peligro”.

Temporada de focas en la costa de Nueva Jersey

Durante el invierno y comienzos de la primavera, es común que distintas especies de focas aparezcan en las playas del noreste de Estados Unidos para descansar. Muchas veces, las crías se separan de sus madres o quedan debilitadas por falta de alimento.

Un caso similar se registró en los primeros días de marzo de 2023, cuando una cría de foca gris sorprendió a residentes de Mantoloking al ser vista mientras intentaba cruzar la transitada Ruta 35, a la altura de Curtis Point Drive, en una franja ubicada entre el océano Atlántico y la bahía de Barnegat. El inusual avistamiento ocurrió durante la noche y generó múltiples llamadas de conductores preocupados por la seguridad del animal.

El Departamento de Policía de Brick Township informó entonces que los agentes acudieron de inmediato al lugar para proteger a la pequeña foca del tráfico vehicular.

El MMSC recuerda a los residentes y visitantes que, ante la presencia de un mamífero marino en la playa, lo más importante es mantener la distancia y no intentar interactuar con el animal. Tocarlos o intentar devolverlos al agua puede empeorar su condición o causarles estrés adicional.

En este caso, la intervención física fue considerada necesaria debido al peligro inmediato que representaba el tráfico vehicular. Las autoridades subrayaron que la decisión se tomó exclusivamente porque el animal estaba en una situación de riesgo extremo.

El jefe Burnaford reconoció que, en su trayectoria profesional, nunca había presenciado algo similar.

“En mi carrera no había visto algo así. Según entiendo, ha ocurrido antes, pero es un recordatorio más para que los conductores siempre estén atentos y alertas”, afirmó.

En los próximos días, la cría permanecerá bajo observación médica. Los especialistas monitorearán su peso, nivel de hidratación y comportamiento general. Si responde favorablemente al tratamiento y logra alcanzar un estado saludable, será liberada nuevamente en el océano.

