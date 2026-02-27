Jim Carrey recibe el premio César de Honor: “Qué afortunado he sido”

El actor Jim Carrey recibió el galardón honorífico en la 51ª edición de los Premios César en París, Francia. El actor cómico ofreció un discurso de agradecimiento enteramente en francés y reveló su historia familiar con Francia.

La ceremonia fue realizada en el teatro L’Olympia, en París, y reconoció la trayectoria del famoso actor quien estuvo acompañado en el evento de su hija Jane, su nieto Jackson y su pareja, Mina.

El actor Michel Gondry, quien trabajó con Carrey en la exitosa película ¡Olvídate de mí! hace 22 años, fue el encargado de presentar el premio honorífico de su colega.

Durante su discurso, Jim Carrey hizo gala de su manejo del francés y además expresó lo afortunado que se sentía.

“Como actor, cada personaje que interpretas es como arcilla en las manos de un escultor, al que das forma según tus deseos. Qué afortunado he sido de compartir este arte con tantas personas que, de verdad, han abierto su corazón a mí”, dijo.

No podía faltar el humor de Carrey durante su discurso, por eso bromeó sobre su francés durante la ceremonia. “¿Qué tal mi francés? Casi mediocre, ¿verdad? Perdonen, apenas lo estoy aprendiendo… tengo la lengua cansada”, dijo causando risas entre el público.

Carrey reveló que el origen de su familia está en Francia, hace más de tres siglos atrás. “Hace aproximadamente 300 años, mi ‘tataratataratataratatarabuelo’, Marc-François Carré, sí, Carré, nació en Francia, en Saint-Malo antes de emigrar a Canadá”.

Dicho esto, el actor cerró su discurso con un juego de palabras sobre su nombre y el premio recibido. “Esta noche, con este magnífico honor, este ‘carré’ ha cerrado el círculo”, dijo.

Carrey dedicó un agradecimiento a su familia y su pareja que lo acompañaron esa noche a recibir el premio. “Gracias a mi maravillosa familia, mi hija Jane y mi nieto Jackson. Os quiero ahora y para siempre. Gracias a mi sublime compañera, Mina. Te quiero, Mina. Y, por último, gracias al hombre más divertido que he conocido: mi padre. Percy Joseph Carrey, que me enseñó el valor del amor, la generosidad y la risa”.

