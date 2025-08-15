Jim Carrey cerró la venta de su mansión en Los Ángeles

El actor Jim Carrey finalmente ha podido deshacerse de la mansión en Brentwood, California, que le pertenece desde hace dos décadas y que intentó vender durante más de dos años.

Según ‘TMZ’, la venta se cerró por $17 millones de dólares un mes después de que se informara que el actor y su equipo de bienes raíces captó a un nuevo interesado.

Carrey ya había tenido una oferta a finales del año pasado, pero por razones desconocidas las negociaciones no llegaron a cerrarse. Por los momentos se desconoce la identidad del comprador.

Los $17 millones de dólares que recibió es una cifra mucho menor a los $29 millones de dólares que Carrey esperaba recibir por el sitio en 2023, cuando la casa entró por primera vez al mercado de bienes raíces. También se debe decir que es una cifra superior a los $3.8 millones de dólares que él pagó originalmente.

El nuevo dueño ahora tiene una casa que perteneció al actor durante 20 años, pues la compró en 1994, mismo año en que algunos de sus mayores éxitos: ‘Ace Ventura: Pet Detective’, ‘Mask’ y ‘Dumb and Dumber’.

La propiedad ocupa un lote de más de 2 acres e incluye una casa principal de 12,700 pies cuadrados distribuidos en cinco habitaciones, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala familiar, comedor, cocina, cuarto de lavado, gimnasio, oficina, sala de cine y otras comodidades.

Ahora el listado original no está disponible, por lo que no se pueden ver detalles del sitio, aunque se sabe que el interior de la casa incluye pisos de ladrillo pulido y madera noble, techos inclinados, vigas a la vista, tragaluces, varias chimeneas y más.

El nuevo dueño también podrá disfrutar de extensas áreas verdes, piscina con bar, terraza, espacio para juegos techado, sauna de infrarrojos, sala de vapor, cancha de tenis y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

