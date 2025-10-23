Jim Carrey podría convertirse en el nuevo Freddy Krueger

Hace unos días el cineasta Chuck Russell habló sobre el potencial que ve en Jim Carrey para que se convierta en el nuevo Freddy Krueger, aunque por los momentos no hay confirmación de que se esté desarrollando una nueva película de la saga ‘A Nightmare on Elm Street’.

Russell habló sobre el tema en su reciente participación en el podcast ‘Development Hell’ de Dread Central. “Para que Jim lo lograra, tendríamos que hacer algo que supusiera un nuevo paso en la saga Elm Street , algo parecido a lo que hizo Wes con su meta-meta New Nightmare . Creo que Jim solo lo consideraría, y yo solo consideraría aprovecharlo, si hubiera un nuevo rumbo audaz para Elm Street”, explicó.

A su vez, aseguró que igualmente sea quien sea el elegido, ninguno podrá ser comparado con el trabajo que hizo Robert Englund durante años. La última vez que Englund protagonizó la saga fue en ‘Freddy vs. Jason’ de 2003.

En 2010 estrenó el remake ‘A Nightmare on Elm Street’ y para esa película Freddy Krueger fue interpretado por Jackie Earle Haley.

Hay que recordar que esta saga comenzó con la película ‘A Nightmare on Elm Street’ estrenada en 1984, escrita y dirigida por el fallecido Wes Craven. El cineasta se inspiró en historias reales y en la idea de los sueños como espacio de vulnerabilidad.

Chuck Russell, quien dio la opción de Carrey, solo ha dirigido una de las películas de la saga: ‘A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors’ (1987), la cual es de gran importancia en su carrera, pues fue su debut como director.

Sigue leyendo:

• Zendaya y Robert Pattinson protagonizarán una comedia romántica

• Jeremy Strong asegura que el guion de ‘The Social Reckoning’ es uno de los mejores que ha leído

• ‘All’s Fair’ estrenó para Hollywood y Kim Kardashian es elogiada por Ryan Murphy