“El Grinch”, conoce la verdadera historia detrás del clásico protagonizado por Jim Carrey

El Grinch, creado por el escritor estadounidense Dr. Seuss, es uno de los personajes más icónicos de la temporada navideña. Su historia comenzó en 1957 con la publicación del libro ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, obra que combinaba humor con una crítica al materialismo propio de las fiestas decembrinas.

Años más tarde, en 1966, el personaje dio el salto a la pantalla con una animación dirigida por Chuck Jones. La voz del Grinch estuvo a cargo de Boris Karloff y, aunque la cinta original se presentó en blanco y negro, la popularidad del personaje creció rápidamente con cada adaptación posterior.

Con el paso del tiempo, diversas generaciones conocieron al Grinch a través de libros, animaciones y obras teatrales. Su figura verde y gruñona, con un corazón “dos tallas más pequeño”, se consolidó como símbolo de rebeldía frente al consumismo navideño y de transformación personal en torno a la Navidad.

La película de 2000 que marcó un hito

En el año 2000, Universal Pictures estrenó How the Grinch Stole Christmas, conocida en Latinoamérica como El Grinch. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey, la película exploró en profundidad el origen del personaje y la vida de los habitantes de Villaquién, mostrando con detalle el contraste entre la amargura del Grinch y la alegría de la comunidad.

La cinta recaudó más de $345 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda película navideña más taquillera de la historia, solo detrás de Mi pobre angelito. Durante la producción, uno de los mayores desafíos fue el maquillaje del protagonista, que requería varias horas de aplicación diaria, afectando incluso la estabilidad emocional de Carrey.

Uno de los aspectos más complejos del rodaje fue el maquillaje del personaje. La primera sesión duró ocho horas y media, lo que llevó a Carrey a plantearse abandonar la película. Para apoyarlo, el productor Brian Grazer contrató a un especialista que entrenaba a agentes de la CIA para soportar torturas, quien le enseñó técnicas de control del estrés.

Curiosidades y detalles del rodaje

El color de los ojos del Grinch también generó dificultades. En algunas escenas se observan los ojos marrones de Carrey y, en otras, los amarillos del personaje. Esto se debió a la irritación que le causaban los lentes de contacto durante las grabaciones, lo que obligaba a alternar su uso según la escena.

El perro Max fue interpretado por seis perros rescatados, todos mestizos. Kelly y Chip realizaron la mayoría de acrobacias, mientras que Topsy, Stella, Zelda y Bo participaron en escenas adicionales. Todos los perros fueron adoptados tras la filmación, convirtiéndose en un ejemplo de rescate y adopción responsable.

Jim Carrey también aportó improvisaciones que se volvieron memorables, como la frase “6:30 p. m. cena conmigo, esa no la cancelaré” o la escena en la que el Grinch tira un mantel. Estos momentos espontáneos enriquecieron la película y la convirtieron en un referente del cine navideño.

El origen del Grinch, cuyo nombre real del creador es Theodor Seuss Geisel, remonta incluso a 1953, cuando apareció como un pájaro en el libro Scrambled Eggs Super!. Sin embargo, el Grinch que conocemos hoy nació en 1957 con ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, consolidando su figura como un icono cultural de la temporada decembrina.