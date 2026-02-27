Los estados donde roban más paquetes entregados en EE.UU.

El robo de paquetes frente a las casas, conocido popularmente como “porch piracy”, sigue siendo una de las principales preocupaciones para millones de compradores en Estados Unidos. En 2026, un nuevo análisis revela cuáles son los estados donde más temor existe por entregas perdidas o robadas, y cuáles parecen ser los más seguros para recibir compras en línea.

La investigación fue realizada por la empresa de software de planificación de demanda Algo, que examinó datos nacionales de búsquedas en internet relacionadas con correo robado y paquetes extraviados.

El estudio utilizó información de Google Keyword Planner y analizó términos como “Amazon delivery stolen”, “DHL lost my package” y “USPS lost mail”, entre otros. A partir de esos datos, se calculó el volumen promedio mensual de búsquedas por cada 100,000 habitantes en cada estado.

Recordemos que el aumento del comercio electrónico tras la pandemia consolidó nuevos hábitos de consumo, pero también abrió la puerta a más delitos de oportunidad, especialmente en zonas residenciales donde los paquetes pueden permanecer varias horas sin supervisión.

Alaska, el estado con mayor riesgo

Alaska encabeza la lista de los estados donde más probable es que los paquetes sean robados o extraviados, al menos según el comportamiento de búsqueda en línea. Registra 76.70 búsquedas mensuales promedio por cada 100,000 personas, un 58% por encima de la media nacional.

En este estado, “USPS lost my package” es el término más popular, seguido por “USPS lost mail” y “porch pirates”. La alta dependencia de envíos a larga distancia y las condiciones geográficas particulares podrían influir en estos números.

Hawaii ocupa el segundo lugar con 75.25 búsquedas por cada 100,000 habitantes. Allí, “porch pirates” aparece como el cuarto término más buscado, después de consultas relacionadas con reclamaciones ante el servicio postal.

Vermont completa el podio con 74.91 búsquedas promedio. En este estado, “USPS report lost packag” figura entre los términos más recurrentes, junto con “Amazon package stolen” y “porch pirates”.

Mucha gente busca en internet cómo pueden proteger las compras en línea que realizan. (Foto: Shutterstock)

Dakota del Norte (72.29) y Carolina del Norte (70.46) ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente. En ambos casos, los términos más buscados incluyen combinaciones de reportes de paquetes perdidos y robos vinculados a grandes plataformas de comercio electrónico.

Delaware, Rhode Island, Wyoming, Colorado y Washington completan la lista de los 10 estados donde existe mayor preocupación por el robo de paquetes.

Aunque no encabeza la lista, Nueva York figura entre los estados donde existe mayor inquietud por los robos de paquetes. Según el estudio, ocupa el puesto 12 a nivel nacional, con un promedio de 57 búsquedas mensuales por cada 100,000 personas.

La cifra coloca al estado por encima del promedio nacional, que se sitúa en 48.27 búsquedas mensuales por cada 100,000 habitantes.

Los estados más seguros para recibir paquetes

En el extremo opuesto del ranking se encuentran los estados donde las búsquedas relacionadas con paquetes robados son menos frecuentes, lo que sugiere menor incidencia o menor percepción del problema.

Michigan encabeza la lista como el estado menos propenso a sufrir robos de paquetes. Registra un promedio mensual de apenas 32.72 búsquedas por cada 100,000 personas, un 32% por debajo del promedio nacional. En este estado, el término más buscado es “USPS lost my package”, lo que apunta más a problemas logísticos que a robos directos.

Oklahoma ocupa el segundo lugar como uno de los estados más seguros para ordenar en línea, con 33.51 búsquedas promedio por cada 100,000 habitantes. Allí, “USPS lost mail” figura entre los términos más utilizados, después de “USPS lost my package”.

Ohio se posiciona en tercer lugar con 33.66 búsquedas, seguido por Mississippi (33.88) e Indiana (34.20). Completan el top 10 de los estados menos preocupados por este fenómeno Arkansas, Kentucky, Louisiana, Carolina del Sur y Alabama, todos con cifras por debajo de 37 búsquedas mensuales por cada 100,000 residentes.

Estos datos no necesariamente implican ausencia total de robos, pero sí indican menor volumen de consultas digitales relacionadas con el problema.

De acuerdo con Sanjeev Balasubramanian, vicepresidente senior de arquitectura de soluciones en Algo, el fenómeno tiene dimensiones alarmantes. “Aproximadamente, 104 millones de paquetes fueron robados a estadounidenses el año pasado, lo que equivale a cerca de un 250,000 robos cada día”, afirmó.

La cifra pone en perspectiva el impacto económico y emocional de estos delitos. No solo se trata del valor monetario de los productos, sino también de la frustración, el tiempo invertido en reclamaciones y la sensación de inseguridad en el propio hogar.

Cómo proteger tus entregas en 2026

Ante este panorama, expertos recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de convertirse en víctima de este delito:

* Instalar cámaras de seguridad visibles: Los sistemas de videovigilancia pueden disuadir a potenciales ladrones.

* Utilizar buzones digitales o lockers inteligentes: Permiten almacenar paquetes de forma segura hasta que el propietario los recoja.

* Activar notificaciones de entrega en tiempo real: Así se puede recoger el paquete apenas llega.

* Coordinar entregas en horarios específicos: Cuando haya alguien en casa.

* Solicitar firma obligatoria en artículos de alto valor.

El estudio subraya que, aunque algunos estados presentan mayores niveles de preocupación, el robo de paquetes es un problema nacional que afecta tanto a grandes ciudades como a zonas rurales.

Conocer los riesgos en cada estado y tomar medidas preventivas puede marcar la diferencia entre recibir un paquete sin contratiempos o convertirse en una estadística más.

Sigue leyendo:

* 3 pasos que debes seguir si te llega por paquetería un producto dañado

* Nueva York, el segundo estado donde más paquetes de correo se pierden

* Dueña en Los Ángeles pide ayuda tras robo de su gato por un repartidor de Amazon