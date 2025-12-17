Dueña en Los Ángeles pide ayuda tras robo de su gato por un repartidor de Amazon

La dueña de un gato en el condado de Los Ángeles ha pedido ayuda pública luego de denunciar que su mascota fue robada por un repartidor de Amazon, un hecho que quedó registrado en video y que ha generado indignación en redes sociales.

El caso involucra a Piper, un gato siamés de seis años, cuya desaparición ocurrió durante una entrega domiciliaria. La grabación de una cámara de seguridad se convirtió en la principal evidencia y ya es parte de una investigación oficial, mientras la familia continúa sin noticias sobre el paradero del animal.

El video que muestra el presunto robo de Piper

De acuerdo con People, el incidente ocurrió el pasado 11 de diciembre, alrededor de las 6:15 de la tarde, frente a una vivienda ubicada en Lakewood, California, en el condado de Los Ángeles. En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se observa a un repartidor de Amazon dejar un paquete en la entrada del domicilio y, momentos después, interactuar con el gato.

Según el testimonio de la dueña, Diane Huff-Medina, el video muestra cómo el repartidor acaricia a Piper y luego lo toma por el cuello para llevárselo hacia su vehículo, mientras el gato maúlla de forma insistente. La mujer aseguró que su mascota no era agresiva y que solía acercarse con confianza a visitantes y repartidores.

KTLA detalló que en un primer intento el repartidor pareció desistir cuando el gato se resistió, pero segundos después regresó, lo sujetó nuevamente y se alejó con él fuera del encuadre de la cámara, una secuencia que provocó una fuerte reacción en redes sociales tras difundirse el video.

Piper, un gato siamés adoptado en 2019, estaba microchipado, aunque no llevaba collar el día del incidente. Huff-Medina explicó que el animal tiene un fuerte vínculo emocional con su familia, especialmente con sus tres hijos pequeños, quienes han quedado profundamente afectados por su desaparición.

Investigación policial y postura de Amazon

Tras revisar el material de la cámara, la familia presentó una denuncia ante la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles, que confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y que el video forma parte de las pruebas analizadas. Hasta el momento no se han anunciado cargos formales ni arrestos.

De acuerdo con ABC7, el repartidor involucrado declaró a las autoridades que creyó que Piper era un gato callejero y que, tras llevárselo, el animal habría saltado de su vehículo, versión que no ha sido confirmada y que no ha permitido localizar al gato.

KTLA agregó que la familia también ha intentado coordinar directamente con Amazon y con las autoridades locales para dar con el paradero de Piper, pero hasta ahora esos esfuerzos no han dado resultados concretos.

Amazon, por su parte, informó que el hombre era un conductor independiente del programa Amazon Flex y que fue retirado de la plataforma tras conocerse el incidente. La empresa ofreció disculpas a la familia y aseguró que está cooperando con las autoridades locales durante la investigación.

