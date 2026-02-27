Maddox, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, se niega a usar el apellido de su padre

Maddox, uno de los hijos de los actores Angelina Jolie y Brad Pitt, decidió omitir el apellido de su padre de su más reciente proyecto cinematográfico en el que trabajó con Angelina Jolie.

Brad Pitt y Angelina Jolie tuvieron una polémica separación en 2016 luego de un incidente violento del actor contra su entonces esposa y uno de sus hijos a bordo de un avión. Con el paso de los años la relación entre Pitt y sus hijo se volvió cada vez más distante hasta llegar al punto de que varios de sus hijos no quieren llevar el apellido de su padre.

Maddox trabajó como asistente de dirección en la película Couture, protagonizada por Angelina Jolie y dirigida por Alice Winocur. La cinta se estrenó en cines en Francia y varios medios reportaron que en los créditos solo aparece Maddox Jolie. Lo mismo ocurrió cuando la película se presentó en el Festival de Cine de Toronto.

Aunque se graduó en Bioquímica en 2023, Maddox trabajó con su madre en varios proyectos cinematográficos como la película ‘María’ de 2024, en donde fue asistente de producción y en ese momento en los créditos apareció como Maddox Jolie-Pitt.

En mayo de 2024, Shiloh, la primogénita de Brad Pitt y Angelina Jolie, hizo una solicitud legal para quitar el apellido de su padre de su nombre cuando cumplió 18 años. En agosto de ese mismo año la solicitud fue aprobada.

Una fuente dijo a People que esta decisión de Shiloh afectó emocionalmente al actor. “Está al tanto y disgustado de que Shiloh haya eliminado su apellido. Nunca ha sentido tanta alegría como cuando ella nació. Siempre quiso tener una hija. Por supuesto, no es fácil para Brad recordar que ha perdido a sus hijos. Él ama a sus hijos y los extraña. Es muy triste”, dijo la fuente.

Su hija Vivienne omitió el apellido de su padre de sus créditos del musical de Broadway ‘The Outsiders’, el cual ayudó a producir junto a su madre. Lo mismo ocurrió con Zahara, quien solo usó el apellido de su madre al presentarse como integrante de la hermandad Alpha Kappa Mu Pi en el Spellman College en 2023.

