Refugiado casi ciego murió tras ser “abandonado” por la Patrulla Fronteriza en Nueva York

Nurul Amin Shah Alam, refugiado rohinyá de 56 años, fue encontrado muerto en Buffalo, Nueva York, días después de que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo dejaran solo en una cafetería, informaron autoridades locales y estatales.

Shah Alam, quien no hablaba inglés y tenía severa discapacidad visual, había llegado a Estados Unidos en diciembre de 2024 en calidad de refugiado, según CBP.

La agencia aseguró que no estaba sujeto a deportación y que, al momento de su liberación, no mostraba “signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”, reseñó NBC.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, calificó la muerte de Shah Alam como “profundamente perturbadora” y consideró que los agentes federales incumplieron su deber.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que nadie se asegurara de que estuviera en un lugar seguro”, dijo.

Ryan solicitó que la agencia rinda cuentas y explique cómo se produjo el incidente.

La familia del refugiado, de origen rohinyá de Myanmar, denunció que nadie les informó sobre la liberación de Shah Alam ni de su ubicación.

“Nadie me dijo a mí, ni a mi familia, ni a mi abogado dónde dejaron a mi padre”, declaró su hijo Mohamad Faisal a Reuters.

El Departamento de Policía de Buffalo reportó que a Shah Alam lo vieron por última vez alrededor de las 8:00 de la noche del 19 de febrero, en la intersección de las calles Niagara y Ontario, con una chaqueta de invierno oscura. La policía local encontró su cuerpo días después.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, citada por NBC, condenó el hecho: “Un padre ciego fue liberado de la custodia federal y abandonado en la calle, solo, para encontrar el camino a casa. Nunca regresó con su familia. Nadie debería desaparecer a manos del gobierno”.

Hochul pidió una investigación independiente sobre el caso.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también se pronunció: “Nurul Amin Shah Alam huyó del genocidio y llegó a este país en busca de seguridad y oportunidades. Sin embargo, su vida fue trágicamente truncada. Nadie que venga aquí en busca de refugio debería estar expuesto a peligro. Mi oficina está analizando nuestras opciones legales y acompaña en el dolor a la familia”.

En redes sociales, el representante demócrata de Texas Joaquín Castro calificó la muerte de Shah Alam como “una tragedia” y la vinculó con la política de deportaciones masivas de la administración Trump.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza lo detuvieron injustamente y lo abandonaron en la calle en condiciones invernales brutales. Ciego y caminando con un bastón, murió intentando llegar a casa”, escribió el congresista.

Sigue leyendo:

• DHS confirma que detuvo a estudiante en la Universidad de Columbia; ya fue liberada

• ICE arrestó a alumna dentro de Columbia University en Nueva York; políticos reaccionan indignados

• Fiscalía General de Nueva York defiende en corte leyes santuario de la ciudad ante demanda federal