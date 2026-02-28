Alejandro Sanz: el momento romántico que protagonizó con Stephanie Cayo en Lima

Alejandro Sanz, cantante español, estaría en un romance con la peruana Stephanie Cayo, según los reportes que han dado varios medios de comunicación.

La revista Hola! Américas dijo que luego en el concierto que el famoso dio en el Estadio Nacional de Lima, en Perú, aparecieron juntos en el escenario y las sospechas son mayores.

En el show, el cantante de 57 años abrazó a la actriz y la llevó hacia el escenario y se abrazaron intensamente, además de tomarse de las manos. Aunque él quería que ella se quedara un poco más a su lado, la peruana optó por mantenerse en el backstage.

Alejandro Sanz cerró la noche con un cariñoso abrazo a Stephanie Cayo en el escenario en su última presentación de Lima, robando la atención de todo el público. ¿Qué te pareció este momento? 👀❤️



CC: RRSS #alejandrosanz pic.twitter.com/CJ8WL5lr2w — EstiloDF (@EstiloDF) February 27, 2026

Además, Hola! conoció a través del entorno de Stephanie Cayo que en efecto el amorío está cada vez más firme.

“¡Hola! Américas ha podido saber que el cantante y la actriz están saliendo. El entorno cercano a Cayo ha podido confirmar que sí existe una relación en ciernes”, escribieron.

La noche ha sido tan especial para el cantante, que publicó un mensaje en su cuenta en X en el que habló de la emoción que sintió al presentarse en la capital peruana. “Hay lugares que no se visitan, se sienten. Hoy ha sido la primera de dos noches en Lima y ya suena a historia compartida. Cuando la música nos junta, todo lo demás sobra”, señaló.

Por ahora, aunque ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial, las imágenes y el entusiasmo del entorno de la peruana hablan por sí solos. La ciudad de Lima ha sido el testigo principal de este nuevo capítulo en la vida de Alejandro Sanz, quien parece haber encontrado en el carisma y la belleza de Cayo un nuevo motivo importante en su vida y hasta para hacer nuevas canciones.

Sigue leyendo:

Alejandro Sanz desnuda su historia en su nuevo documental

Elena Rose brilla en Premio Lo Nuestro 2026 con una piel fresca y luminosa

Alejandro Sanz dedica cariñoso mensaje a Shakira por su cumpleaños