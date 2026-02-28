Andrea Meza y Verónica Bastos dicen que serán cinco las conductoras de La Mesa Caliente

En La Mesa Caliente, programa de Telemundo, se alistan para una renovación a partir del lunes 2 de marzo y sus dos conductoras, Andrea Meza y Verónica Bastos, hablaron de todo lo que traerán para su público.

La mexicana dijo en el show En Casa con Telemundo que se siente muy emocionada por esta nueva etapa y todas las incorporaciones que habrá.

“Yo estoy feliz y llevo unos cuantos años aquí en Telemundo, pero me siento en esta nueva etapa súper contenta, bien acompañada y emocionada por este proyecto”, dijo.

Luego de esto, Verónica Bastos indicó que en total serán cinco las conductoras del programa, incluyendo a una invitada que estará en la ciudad de Nueva York.

Esta renovación va con todo, ya que se trata de un nuevo logo, conductoras y además un set.

Acerca de las sorpresas que habrá, es que incluirán a hombres para debatir de los distintos temas que se generan en la actualidad.

Carlos Adyan indicó que él sabe quiénes son las presentadoras y que cree que habrá una boricua en el programa.

La Mesa Caliente ha sufrido fuertes cambios en los últimos años, en especial por la salida de varias de sus figuras, desde Alix Jaspe, Myrka Dellanos y más recientemente Giselle Blondet, quien por motivos de salud no se ha reincorporado al show.

A poco tiempo de esta nueva entrega, han compartido un mensaje en la cuenta en Instagram del programa en el que hablan de lo que sienten a poco tiempo del lanzamiento de esta nueva imagen. “Estamos nerviosas, emocionadas y listas para el gran estreno. Este lunes llega la nueva temporada de #LaMesaCaliente a las 3PM/2C… y viene más encendida que nunca 🔥 ¿Estás listo?”, escribieron.

