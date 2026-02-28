Ataques a Irán desatan preocupación de aliados de Estados Unidos

Países como Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero a diferencia de España, no condenaron abiertamente los ataques contra Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados”, señalaron. “Exigimos la reanudación de las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, el pueblo iraní debe poder decidir su futuro”.

Los presidentes del Consejo Europeo y de la Unión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, calificaron los ataques de “muy preocupantes”, además de insta a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y respetar plenamente el derecho internacional”. Ambos líderes hicieron en publicaciones separadas en X.

“Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, escribió el presidente de España, Pedro Sánchez, en X. “Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”.

Sánchez se sumó a otros líderes en “retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”.