Ataques a Irán desatan preocupación de aliados de Estados Unidos

Naciones europeas abogan por volver a las negociaciones con Irán; España condena los ataques coordinados de EE.UU. e Israel

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026.

El humo se eleva en el horizonte tras una explosión en Teherán, Irán, el sábado 28 de febrero de 2026. Crédito: Vahid Salemi | AP

Por  Jesús García

Países como Gran Bretaña, Francia y Alemania pidieron reanudar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero a diferencia de España, no condenaron abiertamente los ataques contra Irán.

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Condenamos enérgicamente los ataques iraníes contra países de la región. Irán debe abstenerse de realizar ataques militares indiscriminados”, señalaron. “Exigimos la reanudación de las negociaciones e instamos a los líderes iraníes a buscar una solución negociada. En última instancia, el pueblo iraní debe poder decidir su futuro”.

Los presidentes del Consejo Europeo y de la Unión Europea, António Costa y Ursula von der Leyen, calificaron los ataques de “muy preocupantes”, además de insta a “todas las partes a ejercer la máxima moderación, proteger a los civiles y respetar plenamente el derecho internacional”. Ambos líderes hicieron en publicaciones separadas en X.

Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, escribió el presidente de España, Pedro Sánchez, en X. “Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria. No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional”.

Sánchez se sumó a otros líderes en “retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región”.

