(VIDEO) Trump al anunciar ataques a Irán: “Es el auspiciador número uno del terrorismo en el mundo”

NUEVA YORK – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como importantes y continuas las operaciones contra Irán iniciadas este sábado e indicó que van dirigidas al régimen de ese país.

Estados Unidos en asociación con Israel encabeza un ataque a gran escala en Irán mediante el uso de docenas de drones.

Fuentes israelíes indicaron a CNN que los ataques van dirigidos a figuras de alto perfil del Gobierno como el ayatolá Ali Khamenei, el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdolrahim Mousavi.

Un alto funcionario dijo al mismo medio que la serie de ataques cada vez más intensos incluyen rampas de salida a lo largo del camino. De acuerdo con la persona, cada ronda durará de uno a dos días, con pausas para reiniciar y evaluar los daños del combate.

En un mensaje en video esta madrugada por Truth Social, Trump afirmó que el régimen iraní se compone de gente despiadada, “muy dura y terrible”.

“Hace poco, el ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible”, declaró Trump a eso de las 2:44 a.m. de hoy.

Según el presidente estadounidense, las actividades de Irán ponen en peligro a EE.UU. y a sus aliados alrededor del mundo.

“Sus actividades amenazantes están directamente poniendo en peligro los EE.UU., nuestras tropas, nuestras bases en el exterior y nuestros aliados alrededor del mundo. Por 47 años, el régimen de Irán ha gritado muerte a EE.UU. y ha proseguido con una campaña sin fin de derramamiento de sangre y asesinatos en masa enfocándose en EE.UU., nuestras tropas y la gente inocente en muchos, muchos países”, expuso.

El republicano procedió a mencionar actos del régimen en contra de EE.UU.

“Entre las primeras acciones del régimen fue apoyar una violenta toma de control de la Embajada de EE.UU. en Teherán, aguantando a docenas de rehenes por 444 días. In 1983, representantes de Irán realizaron el bombardeo a los cuarteles de la Marina en Beirut que mató a 241 militares estadounidenses”, señaló el presidente.

“En el 2000, ellos sabían y estuvieron probablemente involucrados con el ataque al USS Cole. Muchos murieron. Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos a muchos miembros del servicio estadounidenses in Iraq. Los representantes del régimen han continuado lanzando incontables ataques contra las fuerzas estadounidenses destacados en el Medio Oriente en años recientes, al igual que embarcaciones navales y comerciales en tierras de envíos internacionales. Ha sido terror masivo y no vamos a aguantarlo más. Desde el Líbano hasta Yemen y Siria a Irak, el régimen está armado, entrenado y financia milicias terroristas que ha inundado la tierra con sangre y tripas”, continuó.

“Y con el socio de Irán, Hamás, que lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre en Israel masacrando más de 1,000 personas inocentes, incluyendo 46 estadounidenses, mientras toman a 12 de nuestros ciudadanos como rehenes. Fue brutal, algo que el mundo no ha visto nunca”, consideró el mandatario.

Trump también se refirió al manejo de armas nucleares por parte de Irán.

“Irán es el auspiciador número uno del terrorismo en el mundo y recientemente mató a cientos de miles de sus propios ciudadanos en la calle mientras ellos protestaban. Siempre ha sido la política de los EE.UU., en particular mi Administración, que este régimen terrorista que nunca pueda tener armas nucleares. Lo voy a decir de nuevo: ellos nunca pueden tener armas nucleares. Por eso fue que en la Operación Martillo de Medianoche en junio pasado eliminamos el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz y Isfahan. Después de ese ataque, nosotros le advertimos que nunca retomaran el malicioso programa de armas nucleares y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Tratamos. Ellos querían hacerlo. Ellos no querían hacerlo. De nuevo, ellos querían hacerlo, ellos no querían hacerlo. Ellos no sabían que era lo que estaba pasando. Ellos solo querían practicar el mal. Pero Irán se negó, como lo ha hecho por décadas y décadas. Ellos han rechazado todas las oportunidades para renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos aguantarlo más”, recalcó Trump.

Irán ha respondido a EE.UU. con supuestos ataques en bases estadounidenses en lugares como Qatar y Kuwait.

CNN reportó además que se escucharon cinco explosiones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), aunque no está claro si las mismas se debieron a ataques, intercepciones de los sistemas de defensa aérea de los EAU o a otra causa.

Dubái no alberga ninguna instalación militar estadounidense conocida.

Sigue leyendo:

EE.UU. e Israel lanzan ataques en Irán

EE.UU. designa a Irán como país patrocinador de detenciones arbitrarias



