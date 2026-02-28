Conductor latino drogado arrolló a anciano trabajando como guardia de camino en Nueva York: acusación

Joshua Alvarado fue acusado de conducir drogado y arrollar en una acera a un anciano guardia de camino cuando estaba trabajando uniformado en Long Island (NY).

La víctima de 70 años, que no ha sido identificada, está luchando por su vida tras una cirugía de emergencia el jueves, informaron las autoridades.

Se cree que Alvarado, residente de Queens (NYC) de 30 años, estaba bajo los efectos de drogas cuando se quedó dormido al volante en Merrick y atropelló al anciano que ayudaba a los niños a llegar a la escuela.

“Es alguien que salía todos los días con la idea de proteger a nuestros jóvenes, a los niños que van y vuelven de la escuela”, declaró a la prensa el ejecutivo de Nassau, Bruce Blakeman -candidato republicano a la gobernación de Nueva York-, el jueves por la tarde en la cámara legislativa del condado.

Las autoridades afirman que Alvarado estaba tan drogado con una sustancia desconocida que se quedó dormido mientras esperaba el cambio de semáforo en la esquina de Merrick Avenue y Sunrise Highway poco después de las 8 a.m. del jueves, informó New York Post.

Cuando alguien detrás de él le tocó la bocina y lo despertó, Alvarado presuntamente pisó el acelerador e intentó girar, pero se salió de su carril, saltó la acera y golpeó violentamente al guardia de cruce peatonal, según las autoridades.

El guardia, completamente uniformado, acababa de ayudar a un grupo de estudiantes a cruzar la calle sin problemas, informó el comisionado de policía del condado, Patrick Ryder. Lo llevaron de inmediato al Nassau University Medical Center. “Hemos ofrecido hacer todo lo posible para ayudarlo a él y a su familia a superar este duro accidente”, declaró Blakeman.

Alvarado fue detenido y no pasó dos pruebas de sobriedad, incluyendo una en el lugar del accidente. La policía está a la espera de los resultados de su análisis de sangre para determinar exactamente qué sustancia y en qué cantidad tenía su cuerpo en el momento del accidente, informaron las autoridades.

Fue acusado de conducir bajo los efectos de las drogas, agresión vehicular y agresión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.