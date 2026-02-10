Vice gobernador Delgado suspende campaña: Hochul sin obstáculos para optar a la reelección en Nueva York

Antonio Delgado, vice gobernador de Nueva York, puso hoy fin a la campaña en la que retaba a su jefa, la gobernadora Kathy Hochul, en las venideras primarias demócratas de junio.

La decisión de Delgado confirma la alta posibilidad de que Hochul sea reelecta el 3 de noviembre, pues queda sin sin retador en su Partido Demócrata al tiempo que mantiene amplia ventaja en los sondeos sobre el candidato republicano, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado Nassau (Long Island).

“He decidido finalizar mi campaña para gobernador de Nueva York. Tras considerarlo mucho, he llegado a la conclusión de que simplemente no hay un camino viable a seguir. Y aunque mi campaña ha llegado a su fin, tengo la plena intención de hacer todo lo posible para construir un estado más humano, asequible y equitativo que beneficie a todos los neoyorquinos. También apoyaré a los demócratas en nuestro esfuerzo por mantenernos firmes contra Trump y recuperar nuestra democracia”, publicó Delgado en un comunicado al final de esta mañana. “No tomo esta decisión a la ligera, sobre todo teniendo en cuenta que muchos han depositado su confianza en nuestra campaña y están desesperados por tener voz”.

“A quienes han apoyado este esfuerzo, especialmente a mi increíble equipo de campaña y voluntarios, les agradezco enormemente a todos y cada uno de ustedes. Y un agradecimiento especial a India Walton, quien se unió a esta campaña porque comparte esta visión y sé que también seguirá trabajando para lograrla”, continuó. “A todos los demás que creyeron en nosotros: Por favor, nunca olviden que su voz importa, y su poder se extiende mucho más allá de una sola campaña o un solo político. Siempre deben exigir cuentas a quienes ocupan cargos públicos, porque al final de cuentas… Día a día, trabajan para ustedes. Nosotros, y yo, trabajamos para ustedes”.

Delgado,abogado graduado en Harvard y ex congresista (NY-19) de 49 años, fue desinado vice gobernador de Nueva York en mayo de 2022, meses después de que Hochul dejara ese cargo para asumir la gobernación tras la renuncia de Andrew Cuomo en agosto de 2021 bajo acusaciones de acoso sexual.

A su vez Delgado sustituyó a Brian Benjamin debió renunciar como vicegobernador de Nueva York horas después de haber sido arrestado y acusado de una supuesta conspiración federal de soborno en abril de 2022. La dupla Hochul/Delgado fue electa por primera vez en noviembre de 2022, y al momento ella ha sido la única mujer en la historia en ocupar la gobernación de Nueva York.

“Fue un honor enorme e inesperado ser considerada e incorporada al equipo con tanta fluidez y cuidado”, declaró hoy Walton, enfermera y líder comunitaria de Buffalo propuesta la semana pasada por Delgado como su compañera de fórmula. “¡Estoy segura de que ésta no será la última vez que escuchen del equipo Delgado/Walton!”

La reciente modificación de la ley exige que los candidatos tengan un compañero de fórmula oficial si desean aparecer en la boleta de las primarias. Por ello también la semana pasada Hochul escogió a Adrienne Adams -ex presidenta del Concejo Municipal de NYC- como compañera de fórmula en su campaña por la reelección a la gobernación de Nueva York. Es apenas la 5ta vez en la historia del país que hay una oferta electoral estatal compuesta íntegramente por mujeres en un partido importante, destacó City & State.

El viernes, la Convención Demócrata de Nueva York ratificó su apoyo a la reelección de Hochul, también respaldada por el alcalde Zohran Mamdani.