Cynthia Klitbo habla de las razones por las que luce más delgada

La actriz mexicana Cynthia Klitbo habló de las razones por las que luce más delgada, luego de comentarios que le hicieran en redes sociales.

En una entrevista con varios reporteros en un evento en México, la artista afirmó que le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto y eso ha influido en su peso. “Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama Hashimoto, una enfermedad autoinmune, que es en la tiroides y en el estómago”, contó.

Debido a esto, tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios y despedirse de muchas comidas que le encantan como el sushi, pizza, el pan de pasa madre. “No puedo comer un montón de cosas”, explicó.

Cynthia Klitbo aseguró que ha tenido que tener mucha fuerza de voluntad para mejorar sus hábitos, pero entiende que es por su bienestar.

Además, habló del hábito de fumar, que aunque no deja por completo, sí ha podido regularlo un poco más. “Me fumo uno o dos cigarros al día. Rara vez tomo, todos los días estoy en el gimnasio”, señaló.

Los usuarios en el canal del programa El Gordo y la Flaca reaccionaron a estas declaraciones con mensajes como: “Se ve muy guapa”, “Muy linda y joven, se ve y natural”, “Bella”, “Una gran actriz esta mujer, tengo 40 años y a mis 10 años miraba sus telenovelas”, “Esa dieta es buena”.

Finalmente, la actriz reiteró que se siente en uno de sus mejores momentos personales. Entre sus rutinas de ejercicio y su nueva alimentación, ha logrado un equilibrio que le permite seguir activa en los sets de grabación.

