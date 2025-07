Cynthia Klitbo revela que su ex, Francisco Gattorno, vive en su casa

Cynthia Klitbo, en diversas declaraciones, ha manifestado que sostiene una buena amistad con el actor Francisco Gattorno, con quien tuvo una relación sentimental hace mucho tiempo. Sin embargo, las cosas entre ellos han dado un giro inesperado luego de que ella contara que están viviendo bajo el mismo techo. Pero, ¿regresaron como pareja o solamente conviven? La actriz lo contó todo sobre su situación.

Fue durante una exclusiva a TVyNovelas cuando mencionó que: “Vive en mi casa, pero no dormimos juntos. No somos pareja. Nosotros tenemos más de 20 años diciéndole a los medios que no andamos. Solo somos muy buenos amigos… pero la gente se ilusiona con la idea de que sí”.

Klitbo detalló que siempre la gente vive con la esperanza de querer verlos juntos de nuevo, pero dejó claro que eso no ocurrirá. Ellos han manifestado el respeto y la comunicación que se tienen, ya que viven en la misma casa, pero no se ven teniendo una relación de nuevo, aunque se desconoce el motivo de la decisión.

La mexicana de 58 años explicó que Francisco, hasta la fecha, ha sido su más grande amor y, a pesar de que no están juntos, mantienen una relación sana, la cual ambos agradecen mutuamente. Ella agregó que es como si se conocieran de otra vida y por eso se llevan tan bien hasta la fecha. Recordemos que ellos estuvieron casados entre 1995 y 1997.

Cynthia y Francisco se quisieron mucho, pero no llegaron a tener hijos: “Hasta ahorita, es el amor de mi vida. Yo creo que nosotros venimos de otra vida, ¿sabes? Siento que nuestra relación es de muchas vidas, porque hay algo que nos une y no tiene que ver con la relación, sino de dos almas que son gemelas”, añadió durante la conversación.

Las preguntas sobre vivir con una expareja sentimental no han dejado de surgir. Por ello, Cynthia aprovechó para agregar que con ellos vive su hija y todos tienen su habitación, y ninguno duerme acompañado, dejando claro una vez más que entre ella y el galán de telenovelas mexicanas no pretenden tener algo más que su amistad.

Sigue leyendo:

· Cynthia Klitbo aclara su situación sentimental: “No dependo emocionalmente de nadie”

· Cynthia Klitbo revela cómo está tras ser picada por una araña

· Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia tras ser mordida por una araña viuda negra