Cynthia Klitbo revela cómo está tras ser picada por una araña

Hace pocos días, un sobresalto recorrió el mundo del entretenimiento cuando la famosa actriz de telenovelas, Cynthia Klitbo, fue llevada a un hospital urgente después de ser víctima de una picadura de araña durante el rodaje de un nuevo proyecto. La noticia rápidamente se convirtió en tema de conversación entre fanáticos y medios de comunicación, dejando a muchos preocupados por su bienestar.

Cynthia, que se ha ganado el corazón del público con sus papeles memorables en diversas telenovelas, había mantenido un perfil bajo desde el incidente. Después de ser dada de alta, muchos se preguntaban cómo se sentía y cuáles eran los detalles detrás de esta inesperada emergencia. Fue el pasado fin de semana que, durante una intervención con reporteros y la prensa, la actriz decidió compartir su experiencia aterradora.

Al ser consultada sobre la picadura, Cynthia sorprendió a todos al explicar que, en el momento del incidente, no había advertido la presencia del arácnido: “Fue como el final de una racha, así lo veo. Afortunadamente, aquí en mi tierra conozco a todo mundo y se pudieron abrir las puertas para que me atendieran (…)”, añadió frente a los reporteros.

“No la vi, estaba comiendo en la locación y supongo que estaba escondida, yo traía falda y por ahí se metió. Dicen que el veneno de la araña te anestesia y yo solo sentí que era un mosquito, dicen que es super peligrosa porque si no te das cuenta te mueres. No me querían decir que fue, me decían el nombre científico”, agregó.

A medida que relataba su experiencia, la actriz transmitió una mezcla de alivio y miedo. Sin embargo, a pesar del susto, Cynthia encontró un aspecto positivo en la situación. La actriz, que ha enfrentado dificultades personales en el pasado, ve esta experiencia como una especie de renacimiento. Cuando finalmente le revelaron qué tipo de araña la había mordido, la actriz expresó que se sintió aliviada.

La actriz se refirió a la especie y dijo que la información le ayudó a comprender mejor los riesgos de su entorno. La hospitalización fue un recordatorio de las sorpresas que la vida puede presentar y también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de cuidarse cada uno y mantenerse alerta en situaciones inesperadas.

