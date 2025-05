Cynthia Klitbo aclara su situación sentimental: “No dependo emocionalmente de nadie”

Cynthia Klitbo, de 58 años, se encontraba en la sesión de fotos para la portada de una revista digital y, durante ese momento, aprovechó para aclarar cuál es su situación sentimental hasta entonces, ya que la han relacionado en diversas oportunidades con un actor de Hollywood.

La actriz mexicana explicó que, en efecto, hay una persona en su vida, pero como tal no existe una relación sentimental hasta el momento, ya que cada uno se encuentra cumpliendo con compromisos laborales y no cuentan con el tiempo suficiente para compartir juntos: “Si hay por ahí ahorita alguien, pero está clavadísimo haciendo su película y desde hace unos meses no nos vemos“, dijo a ‘Venga la Alegría’.

Klitbo explicó que no puede pedir más, ya que tiene justo lo que desde hace mucho tiempo siempre había deseado: “Estoy en el mejor momento de mi vida emocional, ya no busco una pareja para instalarse en mi casa. No dependo emocionalmente de nadie. Tengo muchos planes”, dijo al programa de televisión.

¿Quién fue la anterior pareja de Cynthia Klitbo?

La mexicana estuvo durante un tiempo con el actor Juan Vidal, y desde que finalizaron su vínculo amoroso, las declaraciones que ambos han hecho el uno del otro han sido contundentes ante la prensa. Desde ese momento, a ella no se le ha visto con ningún otro hombre: “El último fue el desagradable que anduvo con Niurka que ni hasta el nombre voy a mencionar. Es una persona muy iracunda. Te está viendo el símbolo de pesos. Tiene problemas de ira, pero ya psicológicos fuertes”.

Cynthia siempre ha intentado de inculcar los mejores valores a su hija para que sea una persona educada y no repita patrones en su adultez; sin embargo, hay situaciones en los hogares que, en oportunidades, se le escapan de las manos a los padres, y esto no fue la excepción, ya que Elisa Fernanda se dio cuenta de que las cosas no marchaban de la mejor forma entre ellos y se lo hizo saber a su madre.

“Mi hija fue la que me dijo: ‘¿Hasta cuándo vas a aguantar este tipo?’. Qué pena con mi hija y eso que yo siempre me quedaba callada para que no hubiera discusiones en la casa con tal de que tus hijos no vean. Mi hija se dio cuenta de todas maneras”, le comentó a Matilde Obregón en su pódcast.

Sigue leyendo:

· Cynthia Klitbo revela cómo está tras ser picada por una araña

· Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia tras ser mordida por una araña viuda negra

· Cynthia Klitbo desmiente que su madre la haya vendido