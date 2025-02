Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia tras ser mordida por una araña viuda negra

La actriz Cynthia Klitbo, conocida por su papel en la telenovela “Teresa”, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir la mordedura de una araña viuda negra mientras grababa en una locación en Guadalajara, Jalisco.

A través de sus redes sociales, Klitbo, de 57 años, compartió con sus seguidores el preocupante incidente, en un video donde aparece recostada en la cama de un hospital. En la publicación, detalló que la picadura ocurrió en una de sus piernas y comenzó a sentir los efectos casi de inmediato.

“Me picó una araña gigante y me están poniendo un antídoto, porque se me durmió la pierna, me empezó a saltar todo“, dijo la actriz, quien relató que no sintió el mordisco al principio debido a las propiedades anestésicas del veneno de la araña. Sin embargo, poco después comenzó a experimentar síntomas como hormigueo y espasmos en la zona afectada.

La famosa compartió también que la mordedura no provocó ampollas, pero sí le causó una gran preocupación debido a la rapidez con la que comenzaron los síntomas. “Me arrancó el pedazo, no me hizo ámpulas”, comentó mientras mostraba el tamaño de la picadura.

Gracias a la atención médica oportuna, Klitbo pudo recibir el tratamiento adecuado. Explicó que la viuda negra inyecta una sustancia en su veneno que adormece la zona antes de picar, lo que impidió que la actriz sintiera el dolor inicial. Sin embargo, al comenzar a experimentar los efectos, fue atendida de inmediato por los médicos.

La actriz también destacó la gravedad del suceso, mencionando que, si no hubiese recibido el antibiótico a tiempo, las consecuencias podrían haber sido fatales. “Me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico, hubiera podido morir”, expresó.

Afortunadamente, después de recibir tratamiento médico, Cynthia Klitbo se encuentra estable y fuera de peligro.

Con una actitud positiva, la actriz agradeció a sus seguidores por su apoyo y compartió un mensaje de esperanza: “Aquí estoy, vivita y coleando, y con muchas ganas de vivir”, expresó a sus seguidores.

