Ex lanzador de MLB Daniel Serafini recibe cadena perpetua por asesinar a sus suegros

Daniel Serafini, ex lanzador de MLB, fue sentenciado a cadena perpetua, sin oportunidad de libertad condicional, en el tiroteo a sus suegros durante un robo a su casa en el Lago Tahoe en 2021.

Serafini, de 51 años de edad, fue acusado de asesinato de primer grado a Gary Spohr, suegro de 70 años, e intento de asesinato sobre Wendy Wood, suegra de 68 años, y robo en primer grado.

Durante el ataque, Spohr falleció por una bala en la cabeza y Wood sobrevivió, aunque falleció un año después del ataque debido a las heridas.

It was an emotional day in court as former MLB pitcher Dan Serafini was sentenced to life in prison without parole in the deadly Tahoe ambush shooting of his in-laws. Full coverage: https://t.co/x6jBOxfSej pic.twitter.com/PyxX5DW7lo — kcranews (@kcranews) February 28, 2026

Daniel Serafini y una relación complicada con sus suegros

Los fiscales informaron que Serafini odiaba a sus suegros adinerados y había dicho que pagaría $20,000 dólares si alguien los asesinaba.

El ex lanzador tomó la situación entre sus manos y encabezó el ataque de acuerdo a sus suegros.

Durante el juicio que duró seis semanas, el abogado de Serafini, David Dratman, argumentó que no había evidencia física que vinculara a su cliente con la escena del crimen.

Serafini mantuvo su inocencia y dijo que estaba de fiesta con su esposa la noche del tiroteo y se describió como un “hombre roto e imperfecto que comete errores”.

“No había ADN, ni fotos, ni videos que me vincularan con este crimen, pero como no me aprecian, me declararon culpable. Este juicio fue un concurso de popularidad”, dijo Serafini antes de ofrecer sus condolencias a las víctimas de este atroz crimen.

Daniel Serafini pasó una carrera de siete años en las Grandes Ligas con equipos como Twins de Minnesota, Padres de San Diego, Piratas de Pittsburgh, Cincinnati Reds, Rockies de Colorado.

A principios de este mes, Serafini perdió la solicitud de un nuevo juicio. Argumentó que se le había negado el debido proceso, acusación que Horst rechazó.

Serafini cumplirá su condena en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Placer.

