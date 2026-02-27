Fernando Batista llegará el lunes a Costa Rica para firmar como nuevo DT de la selección de fútbol

El argentino Fernando Batista llegará este lunes 2 de marzo a Costa Rica para ultimar los detalles contractuales con la Federación Costarricense de Fútbol y oficializar su vínculo como nuevo seleccionador nacional, según reseñó ESPN.

Batista, quien recientemente cerró su ciclo al frente de la selección venezolana, se reunirá en la sede federativa para cerrar los últimos detalles del acuerdo. Una vez firmado, la presentación oficial se realizará la próxima semana.

El nuevo entrenador entrará en funciones de manera inmediata. La Selección de Costa Rica tiene programados dos amistosos en Asia para finales de marzo, ante Jordania el 27 y frente a Irán el 31, ambos en Amán, compromisos que marcarán el inicio del nuevo proceso.

La dirigencia insiste en que la elección de Batista fue exclusivamente deportiva, basada en el análisis técnico liderado por Ronald González. Aunque la votación no fue unánime, la federación considera que el argentino reúne el perfil adecuado para liderar el camino hacia el próximo ciclo mundialista.

Con la llegada del “Bocha”, Costa Rica inicia una nueva etapa con la meta clara de consolidar su proyecto competitivo en Concacaf y regresar a una Copa del Mundo como protagonista.

