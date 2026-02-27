EE.UU. designa a Irán como país patrocinador de detenciones arbitrarias

El gobierno de Estados Unidos incluyó este viernes a Irán en la lista de países que cometen detenciones arbitrarias, buscando penalizar al régimen de Teherán por el arresto de ciudadanos estadounidenses.

Irán se convierte en el primer país en ser catalogado como “Estado patrocinador de detenciones injustas”, una categoría establecida por el presidente Donald Trump mediante una orden ejecutiva firmada en septiembre del año pasado.

El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países, ya que Trump ha advertido con posibles acciones militares si no avanzan las negociaciones sobre las restricciones al programa nuclear iraní.

Rubio pide liberar a estadounidenses presos en Irán

“El régimen iraní debe dejar de tomar rehenes y liberar a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Irán”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Rubio recordó la toma de rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 y señaló que desde entonces “Irán ha continuado deteniendo cruelmente a estadounidenses inocentes, así como a ciudadanos de otras naciones, para ejercer presión política contra otros Estados”.

Today I designated Iran as a State Sponsor of Wrongful Detention. For decades the Iranian regime has cruelly detained innocent Americans and citizens of other nations to use as political leverage. Iran must end this abhorrent practice and immediately free all unjustly detained… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 27, 2026

El secretario de Estado advirtió que, si estas prácticas no cesan, Estados Unidos podría invalidar los pasaportes de sus ciudadanos para viajar a Irán o hacer escala en ese país, una medida similar a la aplicada contra Corea del Norte.

Además, reiteró la recomendación oficial de no viajar a Irán bajo ninguna circunstancia y llamó a quienes se encuentren actualmente en el país a “salir de inmediato”.

