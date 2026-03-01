Cómo construir crédito en EE.UU. si eres inmigrante o no tienes historial financiero

Tener buen crédito en Estados Unidos es la clave para acceder a opciones más favorables: montos mayores, tasas más asequibles, plazos más largos. Pero también te permite acceder a promociones preferentes, rentas aprobadas e incluso oportunidades laborales.

Sin embargo, hay una gran cantidad de migrantes entre las personas que tienen un historial crediticio muy reducido. Esto es normal porque se trata de un tema especializado de finanzas y, al analizarlo, puede parecer confuso al inicio.

La buena noticia es que existen múltiples estrategias que te permiten iniciar desde cero, con estrategias claras y seguras, que te permitirán obtener mejores condiciones para contratar.

¿Por qué es tan importante tener un buen historial crediticio?

En EE.UU., así como en la mayoría de países en el mundo, el crédito influye en:

Aprobar (o no) para recibir un préstamos

Mejores tasas de interés

Renta de vivienda

Contratación de servicios

En algunos casos, procesos laborales

Para determinar tu perfil crediticio, las instituciones consultan tu historial a través de agencias como:

Experian

Equifax

TransUnion

Estrategias para crear tu historial crediticio desde cero

Contrata una tarjeta asegurada (secured card). Es una de las formas más comunes de iniciar tu historia de crédito. Estas tarjetas funcionan bajo estas condiciones:

Depositas una cantidad como garantía

Ese monto suele convertirse en tu límite de crédito

Si pagas puntualmente, comienzas a generar historial positivo y accedes a mejores condiciones

La clave de su efectividad es usar menos del 30% del límite y pagar a tiempo.

Considera una tarjeta para estudiantes o “credit builder”

Otras opciones en el mercado son los productos diseñados para:

Personas sin historial de crédito

Nuevos residentes

Estudiantes internacionales

Estos productos están diseñados por tener límites bajos, pero al usarlos adecuadamente ayudan a generar historial.

Conviértete en usuario autorizado

En el caso de que tengas a un familiar o pareja con buen historial crediticio, puedes pedirle que te agregarte como usuario de una tarjeta adicional.

Aunque debes tener mucha confianza, ya que, si se utiliza de manera abusiva, puede generarle un problema financiero al titular de la cuenta, afectando también su historial y sus finanzas.

Sin embargo, al usarla correctamente puedes:

Generar historial

Mejorar tu puntaje inicial

Mostrar actividad positiva

Recuerda que esta opción depende de comportamiento del titular principal.

Inicia con préstamos “credit builder”

Otras opciones son las cooperativas de crédito ofrecen pequeños préstamos con condiciones interesantes como:

Pagar cuotas mensuales

El dinero se libera al final del plazo

Se reporta a agencias de crédito

Se trata de una forma restringida para evitar un uso excesivo del crédito, ya que está concebida como una herramienta estructurada de crear historial.

Mantén hábitos clave desde el inicio

Pero no solo debes buscar productos atractivos para iniciar con tu historial crediticio. También debes adoptar algunos hábitos saludables en temas financieros, para que aprendas a usar un crédito de la manera correcta:

Paga siempre a tiempo

Usa un porcentaje bajo de tu límite de crédito

No abras demasiadas cuentas al mismo tiempo

Revisa tu reporte crediticio regularmente

Errores comunes al empezar

Por el contrario, cuando tienes poca experiencia en el producto de crédito, debes evitar estas acciones para no perjudicar tu historial:

Solicitar múltiples tarjetas en poco tiempo

Ignorar pagos pequeños

Cerrar la primera cuenta demasiado pronto

No revisar el reporte en busca de errores

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre como crear un buen historial crediticio

¿Necesito número de Seguro Social para empezar?

Algunas instituciones aceptan ITIN, pero depende del banco.

¿Cuánto tiempo toma construir crédito?

Puede tomar de 3 a 6 meses para ver actividad inicial y más tiempo para consolidarlo.

¿Puedo construir crédito sin endeudarme?

Sí, usando tarjetas aseguradas y pagando el saldo completo cada mes.

¿Revisar mi crédito baja mi puntaje?

Revisarlo tú mismo no lo afecta (consulta suave).

Conclusión

Construir crédito en EE.UU. es un proceso que toma tiempo y disciplina. Con paciencia y aplicando estrategias adecuadas es posible avanzar paso a paso. Para inmigrantes con poco tiempo en el país y personas sin historial, comenzar temprano y mantener buenos hábitos financieros es la diferencia entre acceder a créditos con mejores condiciones y estar en condiciones desfavorables a largo plazo.

Sigue leyendo:

– Errores comunes que cometen las parejas al manejar dinero en EE.UU. (y cómo evitarlos)

– Cómo reorganizar tus finanzas después de la temporada de gastos (impuestos, San Valentín y compras)

– Comprar ahora y pagar después: el riesgo oculto detrás del auge del “Buy Now, Pay Later”