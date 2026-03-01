Empleada de Home Depot robó $4 millones de dólares en tarjetas de regalo

Una ex empleada de Home Depot fue sentenciada a más de tres años de prisión tras admitir que sustrajo millones de dólares en tarjetas de regalo de la compañía mientras trabajaba en su centro de soporte corporativo.

Felecia Ingram, de 53 años, se declaró culpable en 2025 de fraude con dispositivos de acceso, luego de que las autoridades determinaran que robó más de 8,000 tarjetas físicas de regalo durante la pandemia de COVID-19.

Esta semana, un juez federal la condenó a tres años y un mes de prisión, además de tres años de libertad supervisada.

De acuerdo con los fiscales, Ingram comenzó a trabajar en 2008 como asociada del área de tarjetas de regalo en el Store Support Center de la empresa, con sede en Atlanta.

Cuando inició la pandemia en 2020 y disminuyó la presencia de empleados en las oficinas, aprovechó el contexto para ejecutar el fraude durante más de un año.

Las investigaciones señalan que utilizó su acceso a la red interna de la compañía para activar las tarjetas mediante la creación de órdenes falsas que simulaban envíos para eventos corporativos.

Posteriormente, eliminaba los registros para ocultar la operación y vendía las tarjetas en el mercado negro.

El dinero obtenido fue destinado a financiar lo que los fiscales describieron como un estilo de vida extravagante vinculado al juego.

El esquema fue descubierto cuando el equipo encargado de las tarjetas de regalo detectó inconsistencias en los libros contables.

Tras una revisión interna, la empresa determinó que Ingram había sustraído aproximadamente 8,325 tarjetas con un valor total superior a $4 millones en un periodo de año y medio.

Además de la condena en prisión, el tribunal ordenó que la ex empleada pague más de $3.9 millones en restitución a Home Depot.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg señaló: “Mientras trabajaba en The Home Depot, la acusada abusó de la confianza depositada en ella y robó la asombrosa suma de $4 millones de la compañía”.

Hertzberg añadió: “Participó en un esquema calculado que implicaba ingresar órdenes falsas de tarjetas de regalo, que luego eliminaba para encubrir sus huellas. Ahora ha sido sentenciada a prisión federal para pagar por su engaño”.

