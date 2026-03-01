James Rodríguez aún no ha logrado jugar su primer minuto en la MLS

El colombiano James Rodriguez continúa sin estrenarse en la Major League Soccer con el Minnesota United FC. Este sábado permaneció en el banquillo durante la victoria 1-0 ante el FC Cincinnati, en un duelo donde estuvo disponible por primera vez en la temporada, pero no sumó minutos.

El mediapunta de 34 años ya había superado el inconveniente administrativo que le impidió estar presente en la jornada inaugural, cuando el conjunto de Minnesota empató como visitante frente al Austin FC el fin de semana anterior. Su visado de trabajo no llegó a tiempo para ese compromiso, retrasando así su debut oficial en la liga estadounidense.

Ante Cincinnati, James fue incluido entre los suplentes y figuró en la convocatoria inicial, aunque el cuerpo técnico decidió no darle ingreso en un encuentro que se resolvió por la mínima y que dejó buenas sensaciones para el equipo local.

Rodríguez firmó el pasado mes de enero tras poner fin a su etapa con el Club Leon en noviembre. Su contrato se extiende hasta junio, semanas antes del inicio del Mundial de 2026, aunque la institución estadounidense mantiene una opción para prolongar el vínculo hasta el cierre de la campaña.

Por ahora, el debut del exjugador del Real Madrid sigue en espera, mientras Minnesota arranca la temporada sumando puntos importantes en la Conferencia Oeste.

