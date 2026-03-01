Cristiano Ronaldo se lesionó y falló un penal en victoria del Al Nassr

El portugués Cristiano Ronaldo vivió una noche complicada en lo individual durante la jornada 24 de la Saudi Pro League, tras fallar un penal y salir lesionado en el cierre del partido ante el Al Fayha. Sin embargo, el triunfo 1-3 del Al Nassr le permitió a su equipo sostener el liderato del campeonato.

El luso tuvo la oportunidad de ampliar su cuenta goleadora y acercarse al objetivo de los 1,000 goles antes del retiro, pero su disparo desde los once metros, en el minuto 11, se fue desviado junto al poste derecho del arquero colombiano Orlando Mosquera.

El panorama se complicó aún más para los visitantes cuando, en el tiempo añadido del primer tiempo, el defensor Abdulelah Al Amri marcó en propia puerta al intentar cortar un centro desde la derecha, el primer gol recibido por Al Nassr en sus últimos diez partidos.

No obstante, el conjunto dirigido por Jorge Jesus reaccionó en el tramo final. En el minuto 72, Sadio Mane empujó un centro de Kingsley Coman para empatar, y ocho minutos después llegó el tanto que consolidó la remontada, tras un rebote que terminó en propia puerta del guardameta Mosquera luego de un disparo al poste de Joao Felix.

En el minuto siguiente, Ronaldo sintió molestias musculares y fue sustituido por Abdullah Al Hamdan, quien selló el 1-3 definitivo tras asistencia de Joao Felix.

Con el resultado, Al Nassr se mantiene en la cima de la liga saudí con dos puntos de ventaja sobre Al Ahli, a pesar de una jornada discreta de su principal figura.

Sigue leyendo:

·Pep Guardiola pide respeto tras abucheos en pausa del Leeds vs Manchester City por Ramadán (Video)

·Fernando Batista llegará el lunes a Costa Rica para firmar como nuevo DT de la selección de fútbol

·Mexico sumó un nuevo Récord Guinness con la “playera de fútbol” más grande del mundo