Copa del Mundo llegó a México para gira de 26 días previo al Mundial 2026

El trofeo de la Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 aterrizó este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, como parte de una gira de 26 días que recorrerá diez ciudades del país.

La copa regresa a territorio mexicano por tercera ocasión, luego de las ediciones de 1970 y 1986, y llegó a 104 días del arranque del torneo, que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

Tras su llegada, el exdefensor argentino Roberto Ayala y el histórico goleador mexicano Hugo Sánchez fueron los encargados de presentar el trofeo ante los asistentes. México albergará 13 encuentros del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La primera parada del recorrido del trofeo será Guadalajara

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó este mismo viernes que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien le reiteró que el Mundial 2026 se llevará a cabo en México. La mandataria agradeció la confianza del dirigente, incluso ante los recientes episodios de violencia registrados en el país.

Sheinbaum aseguró que el torneo se desarrollará con seguridad y afirmó que tanto selecciones como visitantes serán recibidos en un entorno seguro y hospitalario durante la Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

·Neymar anotó doblete en triunfo del Santos y homenajeó a Vinícius con baile de celebración [Video]

·Claudia Sheinbaum confirma Mundial 2026 en México tras llamada con Gianni Infantino

·La Finalissima entre Argentina y España agota más de 88,000 entradas en tiempo récord