VAR agrega más revisiones a varias jugadas a partir del Mundial 2026

La IFAB (International Football Association Board), la asociación que determina las reglas del juego, confirmó este sábado en su asamblea anual que el VAR revisará córners y segundas amarillas en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los cambios entrarán en vigor a partir del 1 de junio y, además de estas nuevas normas para el VAR, también se incluirán diferentes medidas por parte del árbitro para que se pierda menos tiempo en los partidos.

⚠️🏆 Estas son las NUEVAS REGLAS que se implementarán en el fútbol a partir del MUNDIAL:



➜ El jugador que sale reemplazado tiene 10 SEGUNDOS para dejar el campo de juego. Si demora más, el jugador que ingresa deberá esperar al menos UN MINUTO.



➜ Si el jugador pide asistencia… pic.twitter.com/MCYFH9egJi — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 28, 2026

¿Qué reglas y medidas del VAR habrá nuevas en el Mundial 2026?

Se introducirá una cuenta atrás de cinco segundos para los saques de banda y los saques de puerta y de 10 segundos para las sustituciones. Cuando el árbitro determine que un saque de banda ha superado esos cinco segundos se dará el saque de banda al otro equipo y cuando ocurra en un saque de puerta se concederá un córner para el rival.

En el caso de los cambios, si el futbolista tarda más de 10 segundos en abandonar el terreno de juego, su sustituto tendrá que esperar para entrar hasta el próximo parón del juego, por lo que dicho equipo tendrá que jugar con uno menos durante unos instantes.

Cuando un futbolista tenga que ser atendido por una lesión y abandone el campo, tendrá que permanecer fuera del juego durante un minuto.

Estas medidas han sido aprobadas en la reunión de la IFAB que se celebra cada año en Cardiff (Gales).

Esta nueva normativa tendrá valor tanto en la Copa del Mundo que comienza en verano como en la temporada 2026-2027.

IFAB revisará casos como la polémica de Vinícius con Benfica

Además, la IFAB se ha comprometido a continuar revisando la aplicación del fuera de juego y a tomar medidas contra los jugadores que se tapen la boca para insultar a los rivales, después del episodio racista que vivió Vinícius Júnior con Gianluca Prestianni hace unos días en la Liga de Campeones.

La IFAB también ha confirmado que la ley Wenger del fuera de juego, la cual establece que sea la parte más atrasada del delantero en línea con el defensa, la que marque o no la situación antirreglamentaria del atacante, se probará en la Premier League canadiense a partir de la temporada que viene que comienza en abril.

