Nueva York: pronóstico del tiempo para este domingo 1 de marzo

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) y una mínima de 19 grados Fahrenheit (-7ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 88% durante el día y del 2% durante la noche. La nubosidad, mientras, será del 36% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:30 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:47 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 25 y los 30 grados Fahrenheit (-4 y -1ºC).

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.