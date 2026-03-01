Solo el 27 % de los estadounidenses aprueba los ataques contra Irán: Encuesta

El respaldo interno a la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán es limitado. Una encuesta de Ipsos y Reuters publicada el domingo muestra que solo el 27 % de los estadounidenses aprueba los ataques lanzados el sábado junto a Israel, mientras que el 43 % los rechaza y el 29 % no tiene una postura definida.

El sondeo, realizado entre 1.282 adultos con un margen de error de tres puntos porcentuales, refleja además un alto nivel de conocimiento público: nueve de cada diez encuestados dijeron haber escuchado sobre el operativo.

El estudio se llevó a cabo mientras se desarrollaban los ataques y antes de que se informara de las primeras bajas estadounidenses.

La opinión pública aparece profundamente dividida por afinidad política. Entre votantes republicanos, el 55 % respalda la acción militar y el 13 % la desaprueba. En contraste, solo el 7 % de los demócratas la apoya, frente a un 74 % que la rechaza.

Operación Furia Épica

La ofensiva forma parte de la operación Furia Épica, una campaña conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocó la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, y de parte de la cúpula militar iraní.

Washington ha informado de al menos tres militares estadounidenses muertos desde el inicio de los ataques.

Irán ha prometido represalias y ya ha lanzado acciones contra países aliados de Estados Unidos en la región, entre ellos Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Washington mantiene bases militares.

El presidente Donald Trump ordenó la operación desde su residencia de Mar-a-Lago pese a que Estados Unidos y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo acuerdo nuclear. La decisión ha generado críticas dentro de su propia base política, dado que el mandatario había prometido durante su campaña evitar nuevas guerras en el exterior.

En el Congreso, legisladores demócratas cuestionan que la acción militar se haya iniciado sin autorización legislativa previa y acusan al Gobierno de abrir un conflicto armado sin el aval del órgano con potestad para aprobar intervenciones bélicas.

Con información de EFE.

