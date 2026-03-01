Trump: “Todo el mando militar de Irán ha desaparecido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que la cúpula militar de Irán ha sido eliminada tras los ataques lanzados en la operación denominada Furia Épica, y lanzó un ultimátum a la Guardia Revolucionaria iraní para que deponga las armas o enfrente “una muerte segura”.

“Todo el mando militar de Irán ha desaparecido y muchos quieren rendirse para proteger sus vidas. Quieren inmunidad”, afirmó Trump en un video publicado en su red social, Truth Social, donde insistió en que los militares iraníes deben aceptar la inmunidad total para evitar un desenlace fatal.

“Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura. La muerte no será agradable”, declaró.

El mandatario indicó que las operaciones continuarán “con toda su fuerza” hasta cumplir todos los objetivos de la campaña y defendió las acciones como “necesarias para garantizar la seguridad de los estadounidenses”.

Trump reiteró que Estados Unidos no permitirá que Irán desarrolle misiles de largo alcance ni armas nucleares.

El republicano también hizo un llamado a los ciudadanos iraníes que buscan libertad, instándolos a ser “valientes, audaces y heroicos” para recuperar su país, asegurando que Estados Unidos los apoyará.

“Les hice una promesa y la cumplí. El resto depende de ustedes. Estaremos allí para ayudarles”, subrayó.

Message from President Donald J. Trump pic.twitter.com/Xhk3ibylSQ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 1, 2026

Más bajas estadounidenses

Respecto a las bajas estadounidenses, el presidente lamentó la muerte de tres militares en la operación y advirtió que “lamentablemente es probable que haya más” antes de que concluya la misión.

Sin embargo, prometió proteger a las tropas y vengar a los caídos: “Vengaremos sus muertes y asestaremos el golpe más duro a los terroristas”.

Trump recordó que Irán ha atacado a Estados Unidos durante casi cinco décadas bajo los lemas “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”, justificando así las acciones militares emprendidas el sábado pasado y la continuación de la ofensiva.

Más temprano este domingo, el Comando Central del Ejército estadounidense (Centcom) anunció que al menos tres militares han fallecido y otros cinco resultado gravemente heridos.

Se espera que gobierno envíe los primeros informes al Congreso sobre el ataque a Irán el martes, según dijo un funcionario de la Casa Blanca a NBC News. Según esa información, los encargados de informar a la Cámara de Representantes y al Senado serán el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el general Dan Caine.

