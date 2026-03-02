FBI investiga como posible acto terrorista el tiroteo en un bar de Texas que dejó 2 muertos y 14 heridos 

El Buró Federal de Investigaciones investiga como un posible acto terrorista el tiroteo ocurrido la madrugada del domingo frente a un bar en Austin, Texas, que dejó dos muertos y 14 heridos. De acuerdo con AP, el atacante vestía ropa con la bandera iraní y la inscripción “Propiedad de Alá”.

El tiroteo se produjo un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, un contexto que ahora forma parte de la investigación federal.

El ataque ocurrió poco antes de las 2:00 a.m. en las afueras del Buford’s Backyard Beer Garden, ubicado en Sixth Street, una zona conocida por su vida nocturna y situada a pocos kilómetros de la Universidad de Texas en Austin. La policía de Austin abatió al sospechoso, que utilizó una pistola y un rifle.

Pasó varias veces frente al bar

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, explicó que el hombre pasó varias veces frente al bar antes de detener su camioneta y disparar desde la ventana contra las personas que se encontraban en el patio y en la acera.

Luego estacionó el vehículo, bajó con un rifle y continuó disparando contra transeúntes hasta que los agentes llegaron y lo enfrentaron a tiros. Tres de los heridos permanecían en estado crítico el domingo por la mañana.

El agresor fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional citado por AP. El organismo precisó que Diagne ingresó a Estados Unidos en el año 2000 con una visa de turista B-2, obtuvo la residencia permanente en 2006 tras casarse con una ciudadana estadounidense y se naturalizó en 2013.

Era originario de Senegal, indicaron a AP personas informadas sobre la investigación bajo condición de anonimato.

El atacante vestía ropa con la bandera iraní y la inscripción “Propiedad de Alá”. Foto: Jack Myer / AP

Alex Doran, agente interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio, señaló que se hallaron “indicadores” tanto en el sospechoso como en su vehículo que llevan a las autoridades a investigar la posibilidad de terrorismo, aunque subrayó que aún es pronto para una conclusión definitiva.

Nathan Comeaux, estudiante de 22 años de la Universidad de Texas, relató a AP que el bar estaba lleno de jóvenes, “hombro con hombro”, cuando comenzaron los disparos. Minutos antes había salido a comprar comida en un camión cercano y al principio pensó que el ruido eran fuegos artificiales o una motocicleta.

Dijo que se escondió detrás de un banco y luego vio a los agentes correr hacia la escena. Aseguró que conoce a una de las personas heridas y que la comunidad universitaria quedó impactada.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el estado responderá con firmeza ante cualquiera que intente “utilizar el conflicto actual en el Medio Oriente para amenazar a Texas”. Por su parte, el presidente de la Universidad de Texas en Austin, Jim Davis, señaló en redes sociales que entre los afectados hay miembros de la comunidad estudiantil y expresó su solidaridad con las víctimas.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, destacó la rápida intervención policial, que según las autoridades permitió confrontar al atacante un minuto después de la primera llamada de emergencia.

