Tiroteo en Texas: sospechoso vestía ropa con mensaje “propiedad de Alá” y emblema de la bandera iraní

Un hombre armado mató a dos personas e hirió a otras 14 la madrugada del domingo en un bar del distrito de ocio de Sixth Street, en Austin, Texas. El sospechoso vestía una sudadera con la frase “Propiedad de Alá” y una camiseta con un diseño de la bandera iraní, según dijo un funcionario policial a The Associated Press.

El tirador quedó identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años. La información la confirmaron a AP un agente del orden y otra persona familiarizada con la investigación, quienes hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a declarar públicamente.

De acuerdo con personas informadas sobre el caso, Diagne era originario de Senegal, llegó a Estados Unidos en 2006 y era ciudadano estadounidense naturalizado.

La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, explicó que el sospechoso pasó varias veces frente al bar antes de detener su camioneta y abrir fuego con una pistola desde la ventana contra personas que se encontraban en el patio y frente al establecimiento.

Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y comenzó a disparar contra peatones en la zona.

Agentes que respondieron al llamado de emergencia lo confrontaron aproximadamente un minuto después del primer aviso y lo abatieron en el lugar.

El ataque ocurrió poco antes de las 2:00 de la madrugada frente al Buford’s Backyard Beer Garden, en una zona conocida por su vida nocturna y ubicada a pocas millas de la Universidad de Texas. Dentro del bar, quedaron mesas volcadas y bebidas abandonadas por clientes que huyeron.

Una de las víctimas mortales fue hallada en la calle, entre dos vehículos estacionados.

El FBI informó que analiza el caso como un posible acto de terrorismo debido a “indicadores” hallados en el sospechoso y en su vehículo, señaló Alex Doran, agente interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio. “Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión al respecto”, afirmó.

El presidente de la Universidad de Texas, Jim Davis, indicó en redes sociales que entre los afectados hay miembros de la comunidad universitaria. “Nuestras oraciones están con las víctimas y todos los afectados”, expresó.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, destacó la rápida intervención de la policía y los equipos de emergencia. “Definitivamente salvaron vidas”, sostuvo.

En los últimos cinco años se han registrado al menos otros dos tiroteos de alto perfil en el área de Sixth Street, incluido uno en el verano de 2021 que dejó 14 heridos. Aunque el ataque de este fin de semana no ha sido clasificado oficialmente como masacre, este año se han producido cinco hechos de ese tipo en Estados Unidos.

En un hecho separado, otro tiroteo ocurrido también la madrugada del domingo en un club nocturno y sala de conciertos en Cincinnati dejó nueve heridos. La policía de esa ciudad informó que todas las víctimas presentaban heridas de bala, pero ninguna estaba en condición crítica.

