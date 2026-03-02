Trump asegura que la gran ofensiva contra Irán “aún no ha comenzado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la ofensiva militar contra Irán apenas comienza y anticipó una escalada en los ataques, al afirmar que la “gran oleada” aún no ha sido desplegada.

En una entrevista telefónica con CNN, el mandatario sostuvo que las operaciones actuales son solo una fase inicial.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza”, dijo, al tiempo que defendió el desempeño de las fuerzas estadounidenses: “Los estamos destrozando… Tenemos el mejor ejército del mundo y lo estamos utilizando”.

Horas después, en una comparecencia en la Casa Blanca, Trump justificó la campaña militar como una acción preventiva frente al desarrollo del programa de misiles iraní. Según explicó, Teherán había avanzado hasta contar con armamento capaz de amenazar a Europa y a bases estadounidenses en distintas regiones.

“Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque… y eliminar las amenazas intolerables”, afirmó.

El presidente vinculó la operación —iniciada el sábado y que derivó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí— con la necesidad de frenar tanto la producción de misiles como la capacidad del país de continuar con el desarrollo de armas.

Entre los objetivos declarados mencionó la destrucción de capacidades militares estratégicas iraníes, la neutralización de su flota naval y la imposibilidad de que el país obtenga un arma nuclear.

También afirmó que EE.UU. quiere asegurarse de que “el régimen iraní no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”.

Cuatro o cinco semanas de guerra

Trump también dejó abierta la posibilidad de que la campaña militar se prolongue más de lo previsto inicialmente. “Proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso”, señaló.

El mandatario envió condolencias a las familias de los militares estadounidenses fallecidos en los primeros días de la operación y concedió Medallas de Honor a tres militares estadounidenses, dos de ellos de manera póstuma.

Reiteró que Washington continuará las acciones con firmeza. “Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista representa para el pueblo estadounidense”, concluyó.

