Jefe del Pentágono sobre los ataques contra Irán: “Llegaremos tan lejos como sea necesario”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció este lunes detalles sobre la postura estratégica del Pentágono en el marco de la operación actual en Irán, donde reconoció que las fuerzas estadounidenses llegarán “tan lejos como sea necesario”.

Durante una rueda de prensa desde el Pentágono, confirmó que, por el momento, no existe presencia de tropas terrestres estadounidenses (“boots on the ground”) en territorio iraní. Sin embargo, enfatizó que el Departamento de Defensa no divulgará planes futuros ni límites operativos para no comprometer la eficacia de las misiones en curso.

“Llegaremos tan lejos como sea necesario para promover los intereses estadounidenses. Primero, ¿hay actualmente tropas estadounidenses sobre el terreno en Irán? No, pero no vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos“, señaló.

Una nueva doctrina de reserva estratégica

El Secretario criticó la práctica histórica de hacer públicas las capacidades o la duración de las intervenciones militares. Según Hegseth, informar al enemigo sobre el alcance exacto de las operaciones es una falla táctica que esta administración busca corregir para garantizar resultados directos.

“El presidente Trump garantiza que nuestros enemigos entiendan que iremos tan lejos como sea necesario para hacer avanzar los intereses estadounidenses”.

Hegseth señaló que el objetivo no es repetir modelos de ocupación prolongada, indicando que no es necesario movilizar a 200,000 personas durante 20 años para cumplir metas específicas. Aseguró que la planificación actual se enfoca en la contundencia y la obtención de efectos deseados mediante una preparación de meses.

Objetivos y ejecución del combate

La dirección del Pentágono subrayó que la prioridad es la victoria y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Casa Blanca, rechazando cualquier tipo de aviso previo sobre las tácticas a emplear. Respecto a la determinación de las fuerzas armadas, Hegseth declaró:

“Luchamos para ganar. Luchamos para alcanzar los objetivos que el presidente de los Estados Unidos ha trazado, y lo haremos sin pedir disculpas”, aclaró el funcionario.

El Secretario concluyó que las acciones seguirán siendo audaces y decididas en función de los intereses nacionales, manteniendo un enfoque que prioriza la efectividad sobre la exposición pública de la estrategia militar.

