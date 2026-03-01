Nuevo liderazgo iraní estaría abierto a dialogar con Trump mientras continúan los ataques

Un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que un “potencial nuevo liderazgo” en Irán transmitió que está dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos, en medio de la ofensiva militar conjunta de Washington e Israel que dejó muerto al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros altos cargos del régimen.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para referirse a deliberaciones internas, indicó que el presidente Donald Trump estaría dispuesto a dialogar “eventualmente”, aunque por ahora la operación militar “continúa sin cesar”.

No precisó quiénes integran ese posible nuevo liderazgo ni de qué manera hicieron llegar su disposición a conversar. El conflicto se intensificó el domingo, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron objetivos en distintas zonas de Irán.

Según reportes oficiales iraníes, más de 200 personas han muerto desde el inicio de los bombardeos.

Israel informó que desplegó 100 aviones de combate para atacar de forma simultánea instalaciones vinculadas a la fuerza aérea iraní, su comando de misiles y cuerpos de seguridad interna. Por su parte, el ejército estadounidense señaló que bombarderos B-2 lanzaron bombas de gran tonelaje contra infraestructuras de misiles balísticos.

Trump afirmó además en redes sociales que nueve buques de guerra iraníes fueron hundidos y que el cuartel general de la armada quedó prácticamente destruido. En respuesta, Irán lanzó misiles contra Israel y contra países del Golfo Pérsico.

El ejército estadounidense confirmó la muerte de tres militares en esos ataques, las primeras bajas reconocidas por Washington en esta escalada. En Israel, los servicios de emergencia reportaron al menos 11 fallecidos tras varios impactos, incluido un ataque contra una sinagoga en Beit Shemesh.

La muerte de Jamenei, quien ejercía como líder supremo desde 1989 y tenía la última palabra en las decisiones políticas y militares del país, dejó un vacío de poder. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, anunció que un nuevo consejo de liderazgo asumió funciones de manera provisional, mientras que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, indicó que se elegirá a un nuevo líder supremo en “uno o dos días”.

Trump, que días antes instó a los iraníes a “tomar el control” de su gobierno, confirmó el domingo que está dispuesto a hablar con quienes asuman el mando. “Quieren hablar y he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, declaró a la revista The Atlantic.

La operación, planificada durante meses según funcionarios israelíes, marca la segunda intervención conjunta en ocho meses contra Irán y eleva el riesgo de un conflicto prolongado con impacto en toda la región. Desde Teherán, las autoridades prometieron represalias.

“Han cruzado nuestra línea roja y deben pagar el precio”, afirmó el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. Trump respondió con una advertencia en redes sociales: “Mejor que no lo hagan. Si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”.

