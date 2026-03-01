Trump cree que más militares estadounidenses morirán en el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que es “probable” que mueran más militares estadounidenses antes de que concluya el conflicto con Irán, tras confirmarse las primeras tres bajas desde el inicio de la ofensiva conjunta con Israel.

En un video de aproximadamente seis minutos publicado en su red Truth Social desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el mandatario lamentó la muerte de los soldados y prometió represalias.

“Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas”, expresó.

Añadió que, “lamentablemente, es probable que haya más” fallecidos antes de que termine la operación militar, denominada Furia Épica, que comenzó el sábado y que, según adelantó, podría extenderse hasta cuatro semanas.

Trump aseguró que Estados Unidos “vengará sus muertes” y que asestará “el golpe más duro a los terroristas” responsables, aunque también afirmó que hará todo lo posible por evitar nuevas bajas.

Horas antes de ese mensaje, el presidente había manifestado su disposición a dialogar con los nuevos líderes iraníes tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. “Quieren hablar y he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, declaró a la revista The Atlantic.

El Comando Central del Ejército estadounidense confirmó este domingo que al menos tres militares murieron y otros cinco resultaron gravemente heridos en ataques iraníes, las primeras bajas reconocidas por Washington desde el inicio de la ofensiva.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una serie de bombardeos contra objetivos en Irán, en los que murieron Jameneí —quien gobernaba desde 1989— y varios miembros de la cúpula militar iraní.

Desde entonces, Teherán ha respondido con ataques dirigidos contra Israel y contra países aliados de Washington en la región, como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

