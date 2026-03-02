La lista de los 10 mejores hoteles de EE.U. en 2026

Los viajeros que buscan experiencias de lujo en Estados Unidos ya tienen una nueva referencia para planificar sus próximas vacaciones. La más reciente edición del ranking anual de U.S. News & World Report reveló cuáles son los mejores hoteles del país en 2026, basándose en una metodología que combina premios de la industria, clasificaciones por estrellas y miles de opiniones de huéspedes.

La publicación explicó que sus clasificaciones se apoyan en un análisis de opiniones de expertos, reseñas de viajeros y el conocimiento de sus editores especializados en destinos. Aunque aclaran que la experiencia de viaje es personal y que el mejor hotel no siempre será el número uno del listado para todos los perfiles, el ranking sirve como una guía confiable para quienes buscan calidad comprobada.

¿Cómo se eligen los mejores hoteles?

Para ser considerados en la lista, los hoteles deben cumplir criterios específicos. Principalmente, se incluyen propiedades catalogadas como hoteles o resorts y que cuenten con una clasificación de 4 o 5 estrellas. En destinos seleccionados, también se evalúan hoteles excepcionales de 3 estrellas. Además, cada propiedad debe tener al menos 20 reseñas verificadas de huéspedes.

El puntaje final se basa en 3 grandes factores:

1) Premios y reconocimientos: hasta 10 puntos, dependiendo del prestigio de galardones como los otorgados por Forbes, AAA o Condé Nast Traveler.

2) Clasificación por estrellas: hasta 10 puntos, según el promedio de su categoría (3, 4 o 5 estrellas).

3) Calificación de huéspedes: hasta 12.5 puntos, basada en el volumen y la calidad de reseñas.

Con esta fórmula, la publicación identificó los 10 mejores hoteles de EE.UU. para 2026.

Los 10 mejores hoteles para hospedarse en EE.UU. en este 2026

1) Four Seasons Resort Hualalai

Ubicado en la costa de Kona, en Hawaii, este resort encabeza la lista como el mejor hotel del país. Con una puntuación de 9.6 sobre 10 y 511 reseñas, destaca por su entorno frente al mar, servicio personalizado y exclusividad. Cuenta con 5 premios de la crítica y una categoría de 5 estrellas.

2) Four Seasons Resort Lanai

También en Hawaii, este resort obtuvo una impresionante calificación de 9.8 basada en 239 reseñas. Reconocido por su privacidad y lujo de alto nivel, suma 5 premios de la crítica y mantiene la categoría máxima de 5 estrellas.

3) The Langham Chicago

En el corazón de Chicago, este hotel combina elegancia contemporánea con vistas al río Chicago. Con 1,283 reseñas y una calificación de 9.7, se posiciona como el mejor hotel urbano del listado. También posee cinco premios de la crítica y clasificación de 5 estrellas.

4) Mandarin Oriental, Nueva York

Situado en Manhattan, este icónico hotel ofrece vistas panorámicas a Central Park y al skyline de la ciudad. Con 792 reseñas y una puntuación de 9.2, es el mejor clasificado en Nueva York dentro del ranking nacional. Cuenta con 5 premios de la crítica y categoría 5 estrellas.

Las vistas que regala este hotel en Nueva York lo hacen sumamente especial. (Foto: Shutterstock)

5) Mandarin Oriental, Boston

La elegancia clásica define a este hotel ubicado en el exclusivo barrio de Back Bay. Con cinco premios de la crítica y categoría 5 estrellas, se consolida como el mejor en Boston y uno de los más prestigiosos del noreste del país.

6) The Chanler at Cliff Walk

Este hotel boutique en Rhode Island logró una de las puntuaciones más altas del listado: 9.8 con 321 reseñas. Su ubicación frente al mar y su estilo histórico lo convierten en una opción romántica y exclusiva. También posee 5 premios de la crítica y 5 estrellas.

7) Auberge du Soleil

En el corazón del Valle de Napa, este resort es sinónimo de lujo enológico. Con 5 premios de la crítica y categoría 5 estrellas, ofrece vistas panorámicas a viñedos y una experiencia culinaria de alto nivel.

8) Rancho Valencia Resort and Spa

Este resort en el sur de California combina privacidad, bienestar y exclusividad. Reconocido con 4 premios de la crítica y categoría 5 estrellas, destaca por su spa y su ambiente tipo hacienda.

9) Four Seasons Hotel at The Surf Club

En Surfside, Florida, este hotel frente al mar obtuvo una calificación de 9.5 basada en 201 reseñas. Con cuatro premios de la crítica y categoría 5 estrellas, es uno de los destinos favoritos para quienes buscan lujo en la costa este.

10) Montage Palmetto Bluff

Cerrando el top 10, este resort en Carolina del Sur ofrece una experiencia de lujo en plena naturaleza, con actividades al aire libre y hospitalidad sureña.

Más que lujo: una guía para planificar viajes

Además del listado general de los mejores hoteles en EE.UU., la publicación otorga distintivos como el “Gold Badge” a las propiedades mejor calificadas dentro del 20% superior en cada destino o región. Estos reconocimientos incluyen hoteles en EE.UU., el Caribe, México, Canadá y Europa.

Los expertos subrayan que, aunque el ranking se basa en datos sólidos y premios internacionales, la elección final dependerá del tipo de viaje: escapada romántica, vacaciones familiares o viaje de negocios.

Para los viajeros que priorizan excelencia comprobada, servicio de primer nivel y reconocimiento global, este top 10 representa lo mejor del hospedaje de lujo en EE.UU. en 2026.

