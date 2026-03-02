Papa John’s cerrará 300 sucursales

La cadena internacional de pizzas Papa John’s anunció un plan de reestructuración que contempla el cierre de 300 restaurantes en los próximos dos años, en medio de una etapa de estancamiento en ventas y caída en el valor de sus acciones.

La decisión fue confirmada durante una llamada de resultados financieros por Ravi Thanawala, director financiero de la compañía.

El ejecutivo explicó que los locales que serán cerrados no cumplen con las expectativas de la marca o no tienen una ruta clara hacia una mejora financiera sostenible.

También señaló que algunos cierres ocurrirán en zonas donde la empresa puede transferir efectivamente las ventas a otra sucursal cercana.

Calendario de cierres y alcance global

De acuerdo con el plan presentado, 200 restaurantes dejarán de operar antes de que concluya 2026, mientras que los 100 restantes cerrarán en 2027.

En total, las 300 sucursales representan aproximadamente el 5% de las cerca de 6,000 ubicaciones que Papa John’s tiene distribuidas en alrededor de 50 países y territorios.

Hasta el momento, la empresa no ha revelado qué restaurantes específicos serán afectados.

Presión financiera y caída en bolsa

El ajuste forma parte de una estrategia para fortalecer el desempeño en Estados Unidos.

A principios de este mes, Papa John’s informó que sus ingresos en 2025 alcanzaron $2,100 millones, una cifra prácticamente sin cambios respecto al año anterior.

Sin embargo, las utilidades han mostrado una tendencia a la baja y las acciones de la compañía han caído 31% en los últimos 12 meses.

Además de los cierres, Thanawala anunció que la plantilla corporativa, que asciende a 104,000 empleados, se redujo en 7%.

No especificó si los recortes ya se efectuaron o si forman parte de un plan en curso.

Una década complicada

La empresa también ha enfrentado controversias en años recientes. En 2018, el fundador John Schnatter fue presionado para renunciar después de admitir que utilizó un insulto racial durante una sesión de capacitación con medios.

Schnatter sostuvo que solo repitió la palabra para describir cómo otro fundador de una cadena de comida rápida la había utilizado, y afirmó que él nunca usaría esa palabra de manera personal.

Posteriormente, Schnatter atribuyó la desaceleración en ventas a la polémica generada por jugadores de la NFL que se arrodillaban durante el himno nacional como protesta contra la brutalidad policial y la desigualdad social.

Tras la controversia, la empresa eliminó su imagen de materiales publicitarios y comerciales, y le retiró el acceso a su oficina en la sede corporativa en Louisville, Kentucky.

Schnatter demandó a la compañía alegando que la junta directiva lo trató de manera inexplicable y severa. El litigio se resolvió al año siguiente.

Con el cierre de 300 restaurantes y ajustes en su estructura laboral, Papa John’s busca estabilizar sus finanzas y recuperar impulso en un mercado cada vez más competitivo.

