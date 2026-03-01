Walmart ya no es la cadena de supermercados más barata de EE.UU.

Con el aumento sostenido en los precios de los alimentos, encontrar el supermercado más económico se ha vuelto una prioridad para millones de familias. Entre 2020 y 2024, los precios de los comestibles subieron 23.6%, según un análisis basado en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En este contexto, un nuevo estudio revela que Walmart ya no encabeza la lista como la opción más barata del país.

Aunque Walmart mantiene su reputación como una alternativa accesible –especialmente en productos lácteos como leche y mantequilla, además de artículos de su marca Great Value y comidas congeladas de marcas reconocidas– un análisis reciente de Consumer Reports, realizado a través de Strategic Resource Group, encontró que existen al menos seis cadenas con precios promedio más bajos.

Costco lidera en ahorro

El estudio comparó el costo total de carritos de compra que incluían productos básicos como carne, frutas y verduras frescas, y artículos empaquetados.

Aunque el tamaño de las compras podía variar según la disponibilidad en cada tienda, Walmart fue utilizado como punto de referencia.

Los resultados indican que Costco ofrece el mayor ahorro, con carritos de compra cuyo precio promedio es 21.4% más bajo que el de Walmart.

Muy cerca se ubicó BJ’s Wholesale Market, con precios aproximadamente 21% inferiores al estándar establecido por Walmart.

Opciones económicas sin comprar al mayoreo

Para quienes prefieren evitar las compras al por mayor, también hay alternativas competitivas.

Lidl presenta precios 8.5% más bajos que Walmart, mientras que Aldi –conocido por sus productos similares a marcas reconocidas– resulta 8.3% más económico.

H-E-B se ubica ligeramente por debajo, con precios 0.2% más bajos que Walmart.

Cadenas que superan los precios de Walmart

En el otro extremo del espectro, varias cadenas mantienen precios más elevados. Target tiene precios 5.9% más altos que Walmart; Wegmans, 7.6% más; Safeway, 8.8%; y Meijer, 9.9%.

Las diferencias son aún mayores en otras cadenas populares. Trader Joe’s registra precios promedio 24.6% superiores a los de Walmart, mientras que Whole Foods encabeza la lista como la más costosa, con precios 39.7% más altos.

El caso de Kroger y sus marcas regionales

Las tiendas afiliadas a Kroger también presentan precios superiores en comparación con Walmart, aunque la marca específica varía según la región. Entre ellas:

-King Soopers: 7.9% más caro

-Food 4 Less: 9% más caro

-Kroger: 14.8% más caro

-Ralphs: 21.9% más caro

-Harris Teeter: 23.5% más caro

El informe sugiere que, en un escenario de inflación acumulada y presión económica, la elección del supermercado puede marcar una diferencia considerable en el presupuesto mensual.

Aunque Walmart sigue siendo una opción competitiva, ya no lidera como la cadena más económica del país.

