¿Quiénes son las nuevas conductoras de La Mesa Caliente?

La Mesa Caliente, programa de Telemundo, cumplió este lunes 2 de marzo cuatro años de transmisión y la celebración fue muy distinta, pues anunciaron a dos nuevas conductoras para sumarse al show en el que debaten distintos temas de actualidad.

Las nuevas presentadoras del espacio son Lindsay Casinelli y Karla Monroig, quienes ahora acompañarán a Andrea Meza y a Verónica Bastos cada día para hablar de los distintos contenidos que presenten.

La venezolana Lindsay Casinelli llega a Telemundo tras una exitosa y larga etapa en Univision, donde se consolidó como una de las periodistas deportivas más respetadas de la televisión hispana.

Con más de 20 años de carrera, Lindsay rompió barreras en un mundo tradicionalmente dominado por hombres, siendo un rostro fundamental en programas como Contacto Deportivo y Despierta América.

Su salida de la cadena anterior se dio en términos muy personales, priorizando la estabilidad de su familia y sus hijos frente a propuestas de mudanza internacional, lo que demuestra su carácter firme y sus valores.

Por su parte, la puertorriqueña Karla Monroig regresa por la puerta grande a las pantallas de Telemundo, una casa que ya conoce bien gracias a su destacada carrera como actriz de telenovelas y presentadora.

La boricua es recordada por su versatilidad, al haber participado en producciones internacionales y programas de variedades donde siempre ha destacado por su carisma y su conexión genuina con el público. Además de su faceta artística, Karla es reconocida por su labor filantrópica y su activismo en causas sociales.

Por La Mesa Caliente han pasado figuras destacadas como Myrka Dellanos, Alix Aspe, Giselle Blondet y Aylín Mujica, quienes han dejado su huella en el programa.

Además, anunciaron la incorporación de Yina Calderón, quien estará encargada de contar todos los detalles de lo que ocurra en el reality show La Casa de los Famosos, en donde la creadora de contenido es panelista.

