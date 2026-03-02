Itatí Cantoral fue la madrina de la nueva temporada de La Mesa Caliente

La actriz mexicana Itatí Calderón se sumó al programa La Mesa Caliente, de la cadena Telemundo para darle la patadita de la suerte a la nueva temporada del show de Telemundo.

La recordada artista, que inmortalizó frases como “maldita lisiada”, compartió pantalla con Andrea Meza y Verónica Bastos. Además de Lindsay Casinelli y Karla Monroig, quienes se sumaron al programa.

Luego de su participación en el show, contó lo mucho que disfrutó estar en el espacio de entretenimiento “La pasé increíble, fue como una reunión de mujeres inteligentísimas y que yo admiro mucho. Muy cálidas, muy amorosas, empáticas, yo las quiero desde hace mucho tiempo. A Verónica la conozco desde hace más de 20 años y estoy muy contenta de verla brillar, verla triunfar”.

Los usuarios también reaccionaron con cientos de mensajes a la invitación que le hicieron a la actriz: “La más bonita”, “Guapísima”, “Bella”, “Felicidades, estuvo increíble”.

La Mesa Caliente tiene nuevas integrantes

La Mesa Caliente también se repotencia con Yina Calderón, influencer colombiana que había sido anunciada para La Casa de los Famosos, pero su rumbo profesional cambió al formar parte ahora de este espacio de debates.

En su cuenta en Instagram, la creadora de contenido dijo: “Hola, yo soy Yina Calderón y desde mañana, 2 de marzo, soy la nueva conductora de La Mesa Caliente de Telemundo porque, recuerden, me pica la lengua. Los espero”.

El programa tendrá también reportes especiales desde Nueva York para que el público pueda conocer distintos temas de interés desde la Gran Manzana.

La nueva etapa supone un reto para el show, debido a que ya tenían un equipo consolidado, que se fue desmoronando de a poco con la salida de Myrka Dellanos y más recientemente con Giselle Blondet, quien está de reposo por una operación en su espalda.

