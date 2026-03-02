Reencuentro tras 20 años: dio a su hijo en adopción y el destino los cruzó en el mismo hospital de Utah

A los 15 años, Holly Shearer enfrentó una decisión que la marcaría para siempre: entregar a su bebé en adopción. Cursaba el quinto mes de embarazo cuando comprendió que no estaba en condiciones de ofrecerle la vida que soñaba para él. “Se merecía una madre y un padre, una casa con juegos en el patio trasero, un perro, todas esas cosas que no pude darle”, contó años después al medio local KSL.

Era noviembre de 2001, en la antesala de Thanksgiving Day, cuando conoció a la pareja que había elegido a través de una agencia de adopción en Utah. Solo sabía sus nombres de pila: Angela y Brian. Ellos, que habían atravesado dificultades de fertilidad, apenas conocían de Holly su primer nombre. Sin embargo, la confianza fue inmediata.

Holly llamó Benjamín a su hijo. Durante el embarazo se tomó fotografías que aún conserva, y también posó con el recién nacido antes de despedirse. En una de las imágenes más conmovedoras se la ve sonriendo mientras entrega al bebé a la pareja. Angela, visiblemente emocionada, escribió sobre la foto: ““Holly dándonos a Benjamin. Este fue el día más feliz de la vida de Brian y mío”.

Cartas cada jueves y un lazo que nunca se rompió

El acuerdo entre las partes fue claro: durante los primeros 3 años, Holly recibiría cartas semanales con fotos y noticias del niño. Y así ocurrió. Cada jueves, la adolescente esperaba la correspondencia con ansiedad. Abría los sobres y encontraba imágenes de Benjamín dando sus primeros pasos, jugando en el jardín o celebrando cumpleaños. Aunque no lo criaba, seguía presente.

Con el paso del tiempo, la frecuencia de la comunicación disminuyó. Los padres adoptivos hablaron abiertamente con Benjamín sobre su origen y sobre Holly. Cuando cumplió 18 años, el joven manifestó su deseo de conocerla. Pero apenas contaba con su nombre de pila y la búsqueda se volvió frustrante.

Se registró en bases de datos de adopción, escribió cartas e incluso se sometió a una prueba de ADN con la esperanza de hallar pistas. Nada funcionó. Aun así, jamás dejó de sentir curiosidad por la joven que lo había dado en adopción.

Un mensaje inesperado en Facebook

Cuando Benjamín cumplió 20 años, en el 2023, fue Holly quien logró encontrarlo en redes sociales. Tras años reuniendo el coraje necesario, le envió un mensaje privado por Facebook para desearle feliz cumpleaños. El joven respondió preguntando quién era. Entonces recibió un texto que lo dejó sin palabras:

“Hace 20 años tomé la decisión más difícil de mi vida y puse a mi hermoso bebé en adopción con una hermosa familia. No tengo intención de poner tu vida patas arriba. Pensé en ti todos los días y finalmente tuve el coraje de mandarte un mensaje deseándote un feliz cumpleaños”.

Para Benjamín, fue “mucho para asimilar”. Había buscado respuestas durante años y, de pronto, ellas lo habían encontrado a él.

2 días después, Angela, Brian Hulleberg y Holly se reunieron para cenar en Utah. Holly, ya de 35 años, confesó que al verlos sintió que el tiempo no había pasado. “Se veían básicamente iguales a como los recordaba”, relató.

A los pocos minutos de sentarse, Benjamín llegó al restaurante. Se acercó por detrás, le tocó el hombro y el abrazo fue inmediato. Permanecieron así durante varios minutos, llorando. “Simplemente ocurrió”, recordó Holly. No hubo reproches ni tensiones, solo emoción contenida durante 2 décadas.

La coincidencia que nadie esperaba

Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Benjamín compartió los intentos que había hecho por encontrarla y ella explicó cuánto le había costado reunir valor para escribirle. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar.

Al hablar de sus trabajos, descubrieron que ambos trabajaban en el mismo hospital de Salt Lake City: el St. Mark’s Hospital. Durante los últimos 2 años habían coincidido en el mismo edificio sin saberlo.

Holly se desempeña como asistente médica en el Centro de Estudios del Corazón, mientras que Benjamín es voluntario en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Cuando ella terminaba su turno, él comenzaba el suyo. Es posible que se hayan cruzado en el estacionamiento o en los ascensores sin imaginar el vínculo que los unía.

La adolescente que tomó la decisión más difícil de su vida había estado a pocos pasos de su hijo durante meses. El destino, caprichoso, parecía haberlos mantenido cerca hasta que ambos estuvieron listos para reencontrarse.

Amor sin competencia

Lejos de sentirse desplazados, Angela y Brian abrazaron la reunión como una extensión del amor que siempre guiaron hacia su hijo. Angela concedió entrevistas para expresar el respeto que siente por Holly y agradecerle la confianza depositada hace dos décadas.

Holly, por su parte, aseguró estar profundamente agradecida con Angela por haberle dado a Benjamín una “vida maravillosa”. Nunca intentó ocupar un lugar que no le correspondía, ni alterar la dinámica familiar que había funcionado durante años.

El reencuentro no fue una historia de pérdida ni de reemplazo. Fue, más bien, una suma. Benjamín no tuvo que elegir entre 2 madres. Entendió que su vida había sido sostenida por el amor de ambas: una que lo dio a luz y tomó una decisión dolorosa pensando en su bienestar, y otra que lo crió con dedicación y transparencia sobre su origen.

20 años separaron aquel abrazo inicial en una sala de partos del abrazo en un restaurante de Utah. En el medio hubo cartas, silencios, búsquedas y valentía. Y cuando finalmente se miraron a los ojos, comprendieron que nunca habían dejado de estar conectados.

