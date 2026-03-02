Tribunal federal rechaza pedido de Trump para retrasar reembolsos millonarios por aranceles

Un tribunal federal rechazó este lunes la solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para retrasar el proceso de reembolso de miles de millones de dólares en aranceles que la Corte Suprema declaró ilegales el mes pasado.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal decidió avanzar con el caso y lo devolvió a una instancia inferior para que determine cómo debe ejecutarse el proceso de devolución, publicó la agencia de noticias The Associated Press.

Días antes, el Departamento de Justicia había pedido aplazar el procedimiento durante 90 días y solicitó cautela en su implementación, pero los jueces desestimaron esa petición.

El pasado 20 de febrero, la Corte Suprema concluyó que los amplios aranceles impuestos por Trump a la mayoría de los países eran ilegales. La decisión abrió la puerta a que los importadores que pagaron esos gravámenes soliciten reembolsos.

Sin embargo, el fallo no incluyó directrices sobre cómo debía realizarse el proceso ni mencionó expresamente las devoluciones.

Ahora será el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, el encargado de definir los pasos a seguir en lo que se anticipa como un procedimiento complejo, indicó AP.

Hasta mediados de diciembre, el gobierno había recaudado más de $130,000 millones de dólares en aranceles. Según estimaciones del Modelo Presupuestario de Penn Wharton citadas por AP, el monto total de los reembolsos podría ascender a $175,000 millones de dólares.

El abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio del bufete King & Spalding y exfuncionario comercial, señaló al medio que espera una actuación rápida del tribunal. A su juicio, la corte podría exigir al gobierno que explique con claridad cómo planea cumplir la sentencia del Supremo y presentar un cronograma concreto.

Por su parte, Siddartha Rao, socio de Hoguet Newman Regal & Kenney, indicó que el sector empresarial enfrenta incertidumbre. “Estamos en un territorio un tanto desconocido”, afirmó.

En su opinión, el desafío recaerá sobre el Tesoro y no descartó que la administración esté recurriendo a nuevos aranceles no solo por razones estratégicas de negociación comercial, sino también para generar ingresos que permitan cubrir las devoluciones.

Sigue leyendo:

• FedEx demanda al gobierno de Trump y pide el reembolso completo de aranceles anulados

• Demócratas denuncian que los estadounidenses “están pagando el precio” de la política Trump

• Trump dice que nuevos aranceles de 15% no requerirán de aprobación del Congreso