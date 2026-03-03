Brote de sarampión obliga a cerrar temporalmente centro de detención en El Paso

Las visitas en el centro de detención Camp East Montana, en El Paso (Texas), fueron suspendidas temporalmente después de que las autoridades detectaran al menos 14 casos de sarampión entre los migrantes retenidos en el recinto.

Según informó la congresista demócrata Verónica Escobar, el complejo —considerado el mayor centro de detención migratoria del país y con capacidad para unas 5,000 personas— permanecerá cerrado a visitantes hasta mediados de marzo.

La legisladora detalló que 112 migrantes han sido aislados como medida preventiva ante el brote.

Escobar también cuestionó las condiciones sanitarias del lugar. Aseguró que en inspecciones anteriores observó que parte del personal no utilizaba mascarillas ni otras medidas básicas para evitar la propagación de enfermedades.

Asimismo, denunció que la atención médica en el centro pasa por alto problemas graves y, en algunos casos, resulta inexistente incluso ante situaciones urgentes.

Ya la semana pasada Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, había anunciado los casos de sarampión y anunció que el personal sanitario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas suspendió “todo movimiento dentro del centro” como medida preventiva.

Por ello dos docenas de miembros del Congreso enviaron el jueves una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, solicitando el cierre del centro.

En la misiva, según The New York Times, los legisladores denunciaron presunta alimentación inadecuada, problemas en el sistema de alcantarillado y acceso irregular a asistencia legal.

Muertes en centros de detención

El brote de sarampión —una de las enfermedades más contagiosas— se produce semanas después de que se hiciera público otro foco sanitario en las mismas instalaciones: a comienzos de mes se confirmaron al menos dos contagios de tuberculosis.

En lo que va de año, tres personas han fallecido dentro del centro, según versiones oficiales y reportes difundidos en medios estadounidenses: una muerte fue catalogada como suicidio, otra se atribuyó a una falla renal y la tercera a un homicidio tras un enfrentamiento con personal del recinto.

El año pasado fue además el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos.

