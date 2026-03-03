Denver aprueba medida que obliga a ICE a mostrar rostro e identificación en operativos

Tras una ola de criticas por los operativos migratorios que han desatado violencia e incluso asesinatos de manifestantes en el país, el Concejo de Denver aprobó una medida que prohíbe a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cubrirse el rostro durante operativos dentro de la ciudad.

La nueva ordenanza, cuyo objetivo es aumentar la visibilidad y la confianza de las comunidades migrantes, también obliga a los funcionarios federales a portar una credencial de identificación visible.

Temor por operativos de ICE en Denver

Esta disposición, que entra en vigor tras la firma del alcalde de Denver, Mike Johnston, ha sido recibida con apoyo por parte de los residentes que temen por la falta de claridad en los operativos federales. De acuerdo con la concejal Shontel Lewis.

“Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información”. Además, Flor Alvidrez, otra concejal de la ciudad, mencionó haber recibido varias quejas de vecinos preocupados por la presencia de agentes armados tocando puertas sin identificación visible.

A pesar de las intenciones de mejorar la transparencia y reducir el temor en las comunidades migrantes, la efectividad de la medida está en duda. Los agentes federales podrán eludir esta norma en casos de operaciones encubiertas o cuando se utilicen equipos tácticos especiales. Además, los incumplimientos podrán resultar en citaciones o arrestos por parte de la policía local.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha rechazado esta nueva ordenanza, calificándola de “inconstitucional”. En un comunicado, el DHS argumentó que el uso de pasamontañas es necesario para proteger a los agentes de amenazas y evitar la divulgación de su identidad personal.

Esta normativa se suma a una orden ejecutiva firmada en febrero por el alcalde Johnston, que limita las operaciones de ICE en propiedades municipales y restringe su accionar sin una orden judicial válida. La misma orden prohíbe la utilización de fuerza excesiva y exige supervisión judicial en áreas sensibles como escuelas e iglesias.

Estas acciones llegan en medio detensiones en Denver, donde alrededor del 9% de la población, que equivale a unas 264,000 personas, es migrante o indocumentada. Esta cifra proviene de datos de FWD.us, aunque no existe un conteo oficial único sobre la población migrante en la ciudad.

Temor por violencia en redadas

La medida también se produce en medio de la creciente preocupación de padres migrantes que, temiendo redadas, han optado por no enviar a sus hijos a la escuela. Recientemente, un operativo de ICE en Lakewood provocó un altercado en el que se reportó un choque con vehículos federales durante la detención de un sospechoso.

Asimismo, se han realizado otras redadas en Aurora, relacionadas con la búsqueda de presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, lo que ha generado cuestionamientos tanto de autoridades locales como de defensores civiles.

El impacto de las medidas también se extiende al ámbito educativo. El Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra la política federal que permite las operaciones de ICE en escuelas, aumentando la tensión entre las autoridades locales y los organismos federales.

